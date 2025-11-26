Harold Santiago Mosquera no volvería a vestir la camiseta de Santa Fe

La lesión que lo deja fuera

Al minuto 45, justo antes del cierre del primer tiempo, Mosquera pidió el cambio por una molestia muscular. Fue atendido, reemplazado por Omar Fernández y tras los exámenes iniciales, se confirmó lo peor, el extremo de 30 años sufrió un desgarro muscular que lo dejaría fuera de los tres partidos restantes del cuadrangular.

El propio jugador lo confirmó con frustración:

“Todo este tiempo sabía que podía pasar. El riesgo era grande. Internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Mucho dolor e impotencia, ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa”.

Cuando le preguntaron si podría volver antes de que termine el torneo, fue contundente:

“Lo más probable es que no… Posiblemente hoy fue mi último partido con Santa Fe”.

Fin de ciclo: Mosquera no renovará

El extremo, que suma 6 goles en 23 partidos este semestre, no seguirá en Santa Fe más allá del 2025. No logró llegar a un acuerdo de renovación con el presidente Eduardo Méndez, por lo que su contrato expirará cuando termine la Liga.

Por eso, la lesión acelera un cierre anunciado, Mosquera no volvería a vestirse de rojo, incluso si el equipo avanza a la final.

El jugador ya comienza a sonar en el mercado, América de Cali, Millonarios y algunos clubes del exterior estarían interesados en ficharlo de cara al 2026.