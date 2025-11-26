Actualizado:
Harold Santiago Mosquera no volvería a vestir la camiseta de Santa Fe
El extremo salió lesionado en el tercer partido de cuadrangulares.
El extremo salió lesionado ante Tolima y difícilmente volverá en el remate del cuadrangular de Liga BetPlay.
Independiente Santa Fe no solo perdió 1-2 frente a Deportes Tolima en El Campín por la tercera fecha del cuadrangular B sino que también sufrió un golpe que podría ser definitivo para sus aspiraciones, Harold Santiago Mosquera habría jugado su último partido como cardenal.
La lesión que lo deja fuera
Al minuto 45, justo antes del cierre del primer tiempo, Mosquera pidió el cambio por una molestia muscular. Fue atendido, reemplazado por Omar Fernández y tras los exámenes iniciales, se confirmó lo peor, el extremo de 30 años sufrió un desgarro muscular que lo dejaría fuera de los tres partidos restantes del cuadrangular.
El propio jugador lo confirmó con frustración:
“Todo este tiempo sabía que podía pasar. El riesgo era grande. Internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Mucho dolor e impotencia, ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa”.
Cuando le preguntaron si podría volver antes de que termine el torneo, fue contundente:
“Lo más probable es que no… Posiblemente hoy fue mi último partido con Santa Fe”.
Fin de ciclo: Mosquera no renovará
El extremo, que suma 6 goles en 23 partidos este semestre, no seguirá en Santa Fe más allá del 2025. No logró llegar a un acuerdo de renovación con el presidente Eduardo Méndez, por lo que su contrato expirará cuando termine la Liga.
Por eso, la lesión acelera un cierre anunciado, Mosquera no volvería a vestirse de rojo, incluso si el equipo avanza a la final.
El jugador ya comienza a sonar en el mercado, América de Cali, Millonarios y algunos clubes del exterior estarían interesados en ficharlo de cara al 2026.
Atención último partido de Harold Santiago Mosquera en @SantaFe— Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) November 26, 2025
Declaraciones del delantero cardenal. pic.twitter.com/4j51gV7LAn
Un adiós doloroso
Mosquera había prometido entrega total hasta el último día con el club, y fue precisamente esa intensidad la que terminó pasándole factura. Santa Fe pierde a uno de sus hombres más influyentes ofensivamente justo cuando el cuadrangular entra en zona decisiva.
El equipo de Pacho López deberá afrontar el final del semestre sin su extremo más desequilibrante, mientras Mosquera empieza a asimilar que, por lesión, su etapa en Santa Fe habría terminado antes de tiempo.
