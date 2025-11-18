Harold Santiago Mosquera recibió terrible sanción de Dimayor

Harold Santiago Mosquera recibió una sanción económica por parte de la Dimayor tras su celebración en el duelo entre Santa Fe y Deportivo Cali, disputado por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II. El extremo se quitó la camiseta después de marcar el gol del triunfo al minuto 90+6.

Ese partido terminó 1-0 a favor del cuadro cardenal, gracias al golazo que Mosquera clavó al ángulo y que provocó una celebración desbordada tanto en las tribunas como en el propio jugador.

¿Cuánto dinero tendrá que pagar Harold Santiago Mosquera por quitarse la camiseta?

La Dimayor, mediante la Resolución 117 de 2025, informó este martes 18 de noviembre que Mosquera deberá pagar una multa de $14.235.000 por infringir el artículo 69 del Código Disciplinario Único de la FCF, que sanciona el acto de retirarse la camiseta durante una celebración.

La decisión únicamente contempla el pago de la multa y no acarrea suspensión, por lo que el jugador podrá disputar sin problemas los cuadrangulares semifinales con Santa Fe.