Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 21:09
Harold Santiago Mosquera recibió terrible sanción de Dimayor
El delantero bonaverense está definiendo su equipo para la próxima temporada.
Harold Santiago Mosquera recibió una sanción económica por parte de la Dimayor tras su celebración en el duelo entre Santa Fe y Deportivo Cali, disputado por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II. El extremo se quitó la camiseta después de marcar el gol del triunfo al minuto 90+6.
Puede leer: La Selección Colombia anunció a CAMILA Vargas titular; lluvia de memes
Ese partido terminó 1-0 a favor del cuadro cardenal, gracias al golazo que Mosquera clavó al ángulo y que provocó una celebración desbordada tanto en las tribunas como en el propio jugador.
¿Cuánto dinero tendrá que pagar Harold Santiago Mosquera por quitarse la camiseta?
La Dimayor, mediante la Resolución 117 de 2025, informó este martes 18 de noviembre que Mosquera deberá pagar una multa de $14.235.000 por infringir el artículo 69 del Código Disciplinario Único de la FCF, que sanciona el acto de retirarse la camiseta durante una celebración.
La decisión únicamente contempla el pago de la multa y no acarrea suspensión, por lo que el jugador podrá disputar sin problemas los cuadrangulares semifinales con Santa Fe.
El extremo viene siendo pieza importante para el equipo, desde 2024-II y especialmente en estas últimas jornadas, aunque su continuidad en el club está completamente descartada para 2026.
Mosquera se encuentra analizando su futuro profesional y actualmente tiene sobre la mesa una oferta de América de Cali por dos años, además de otra propuesta de un club brasileño que participará en torneo internacional la próxima temporada.
Le puede interesar: [Video] Así fue la lesión de rodilla del árbitro Wilmar Roldán
Ambas alternativas aparecen en medio del momento deportivo que atraviesa el futbolista, justo cuando se vuelve determinante para Santa Fe en la fase final del campeonato.
Por ahora, Mosquera se mantiene concentrado en el remate del semestre, mientras el club analiza alternativas para remplazarlo de cara a la Copa Libertadores 2026.
Fuente
Antena 2