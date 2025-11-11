Harold Santiago Mosquera rompió el silencio con su futuro: envió mensaje clave

Desde que Harold Santiago Mosquera marcó el golazo que tiene con vida a Independiente Santa Fe en la clasificación para los cuadrangulares semifinales, mucho se ha hablado de su futuro. Las ofertas que vienen desde el semestre pasado, tanto internacionales como nacionales inquietan a los cardenales, especialmente cuando se alistan para afrontar la Copa Libertadores en el 2026.

Sin duda alguna, Santiago Mosquera fue uno de los jugadores determinantes en el título, al igual que en este semestre. El extremo dio unas palabras justo después del partido contra el Cali en donde puso dudas a su continuidad con Santa Fe, “gracias a la gente por el cariño. Independientemente de lo que vaya a pasar siempre me he entregado al máximo, me quedaré con mucha gratitud para esta institución".

Mientras tanto, se habla de Millonarios, ofertas en Brasil y México. Eduardo Méndez habló en Palabras Mayores con Carlos Antonio Vélez y sostuvo que hubo acercamientos para renovar su contrato, pero que las cifras que pide el jugador son exorbitantes e imposibles para pagarlas.

Evidentemente, el único que puede confirmar o desmentir los rumores es el mismo Harold Santiago Mosquera y en sus redes sociales apareció un comunicado en donde sentencia cómo está su estado contractual y donde reveló detalles sobre su futuro.

¿HAROLD SANTIAGO MOSQUERA SE QUEDARÁ EN SANTA FE?

Tras lo dicho por Eduardo Méndez en Antena 2, y toda la ola de rumores que han salido con base en su futuro, Harold Santiago Mosquera le puso la cara a toda esta situación con un extenso comunicado en donde indica que está concentrado en busca de sellar la clasificación para los cuadrangulares y que sus próximos pasos los decidirá solo él.

Además, dejó claro que la gente se enterará propiamente de su futuro cuando Harold Santiago defina la decisión, ya sea de quedarse para la Copa Libertadores o para tomar otro camino en Colombia o internacionalmente, “en los últimos días he visto diferentes versiones y comentarios sobre mi futuro futbolístico.

Quiero expresar con total respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa Fe, el club al que pertenezco y con el que estoy completamente comprometido mientras sigamos en competencia”, arrancó el comunicado.

Posteriormente, afirma que solo tiene cabeza para este último esfuerzo que resta en la Liga BetPlay, “estoy enfocado al 100% en entrenar, competir y dar lo mejor de mí por mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la hinchada que me ha mostrado siempre un cariño especial.

Tengo un profundo respeto y aprecio por los hinchas de Santa Fe, quienes me han hecho sentir en casa desde el primer día y a quienes quiero agradecer por su respaldo incondicional en cada momento, dentro y fuera del campo.

También quiero destacar la excelente relación y el respeto mutuo que tengo con el presidente del club, una persona con la que siempre he podido hablar con sinceridad, y a quien valoro por la transparencia, la confianza y el cariño que ha tenido conmigo durante este proceso”.

Dejó claro que las decisiones las tomará él y no quienes han creado esta ola de rumores, “cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada.

Soy consciente de que los rumores hacen parte del fútbol, pero quiero dejar claro que no permitiré que nada desvié mi enfoque del objetivo que tenemos como grupo.

Mi compromiso y mi energía están completamente puestos en cerrar de la mejor manera esta etapa de competencia, representando con orgullo esta camiseta. Con trabajo, disciplina, respeto y fe, seguiré dando el máximo en cada partido. Con aprecio y gratitud. Santiago Mosquera”.

En ese sentido, no hay nada definido hasta ahora. La información la dio de primera mano Harold Santiago Mosquera con lo comprometido que está en este proyecto. Ya si al final decide cambiar de horizontes, el comunicado quedará como ejemplo de lo mentalizado que está en conseguir la clasificación para los cuadrangulares semifinales.