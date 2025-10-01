Harold Santiago Mosquera saldría de Santa Fe y ya tendría remplazo

Un de los mejores futbolistas de Santa Fe en la actualidad es el delantero Harold Santiago Mosquera, quien a pulso se ha ganado un lugar en la alineación titular, sin mencionar que viene de ser clave en el título de la Liga Betplay del primer semestre. No obstante, podría salir del club.

Todo pasa porque el futbolista finaliza contrato con Santa Fe en diciembre, y es posible que tenga mejores ofertas. De hecho, pasaría algo similar a lo que ocurrió con el técnico Jorge Bava, a quien se le propuso una mejora salarial, pero no fue suficiente para igualar lo ofrecido por Cerro Porteño.

En ese caso, Mosquera podría salir de Santa Fe, y si bien la prioridad del León es mantenerlo en plantilla, la dirigencia hará un esfuerzo acorde a la capacidad económica actual para retenerlo, de lo contrario, buscará cerrar a su remplazo, a quien ya tiene en la mira.

Santa Fe tendría nuevo extremo para 2026

Toma fuerza la posibilidad de que el extremo Edwin Torres sea quien remplace a Harold Santiago Mosquera en Santa Fe de cara al 2026. Más allá de que comparten posición, hay un punto clave en estos tiempos, y es que los dos futbolistas son representados por la misma agencia.