Harold Santiago Mosquera saldría de Santa Fe y ya tendría remplazo
El extremo es uno de los mejores jugadores de la plantilla actual del Rojo.
Un de los mejores futbolistas de Santa Fe en la actualidad es el delantero Harold Santiago Mosquera, quien a pulso se ha ganado un lugar en la alineación titular, sin mencionar que viene de ser clave en el título de la Liga Betplay del primer semestre. No obstante, podría salir del club.
Todo pasa porque el futbolista finaliza contrato con Santa Fe en diciembre, y es posible que tenga mejores ofertas. De hecho, pasaría algo similar a lo que ocurrió con el técnico Jorge Bava, a quien se le propuso una mejora salarial, pero no fue suficiente para igualar lo ofrecido por Cerro Porteño.
En ese caso, Mosquera podría salir de Santa Fe, y si bien la prioridad del León es mantenerlo en plantilla, la dirigencia hará un esfuerzo acorde a la capacidad económica actual para retenerlo, de lo contrario, buscará cerrar a su remplazo, a quien ya tiene en la mira.
Santa Fe tendría nuevo extremo para 2026
Toma fuerza la posibilidad de que el extremo Edwin Torres sea quien remplace a Harold Santiago Mosquera en Santa Fe de cara al 2026. Más allá de que comparten posición, hay un punto clave en estos tiempos, y es que los dos futbolistas son representados por la misma agencia.
La información sobre la posibilidad de que Edwin Torres se sume a Santa Fe para el próximo semestre la dio a conocer el periodista Julián Capera en una de sus transmisiones. Ahora, lo ya comentado de la agencia, entra a reforzar tal premisa.
¿Quién es Edwin Torres, posible nuevo jugador de Santa Fe?
Edwin Torres es un futbolista de 27 años (29 de noviembre de 1997) nacido en El Bagre, Antioquia, y quien se desempeña de momento en Alianza FC, con el cual suma dos goles y una asistencia en doce partidos de la Liga Betplay 2025-II. Antes, el delantero jugó para Real Santander, Arsenal de Sarandí y Atlético Nacional.
Los números de Harold Santiago Mosquera en Santa Fe
Eso sí, de salir de Santa Fe, Harold Santiago Mosquera será difícil de remplazar, pues tiene un gran aporte en la generación de juego y fue clave en el título del primer semestre. Este jugador suma seis goles y once asistencias en este 2025.
