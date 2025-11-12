Harold Santiago Mosquera tendría nuevo equipo en Liga BetPlay: firmará por tres años

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre el futuro de Harold Santiago Mosquera. Los rumores van desde la posibilidad de reforzar a Millonarios, jugar en México o en Brasil, o América de Cali. Lo que ya parece un hecho es la imposibilidad de que se quede en Independiente Santa Fe por su alto precio.

Vea también: Junior pierde figura para cuadrangulares por sanción de Dimayor

De hecho, Eduardo Méndez afirmó el martes 11 de noviembre en Palabras Mayores de Antena 2 que era imposible poder retener al extremo. Pese a que ha habido contraoferta y acercamientos para poder renovarlo de cara a la Copa Libertadores, la alta demanda económica que pide el entorno del jugador hace que sea difícil pagar lo que exige.

En ese orden de ideas, aunque Harold Santiago Mosquera, de la manera más profesional escribió un comunicado en sus redes sociales afirmando que está concentrado con lo que resta del semestre y que solo tiene cabeza en Independiente Santa Fe, todo parece indicar que ya tendría definido nuevo equipo en Colombia para el 2026.

EL EQUIPO QUE SE QUEDARÁ CON HAROLD SANTIAGO MOSQUERA

En Planeta Fútbol de Antena 2, Quique Barona sentenció que, “el jugador Harold Santiago Mosquera va a ser nuevo jugador del América, firmará por tres años su contrato con la institución escarlata”. El elenco vallecaucano se metió en la pelea por contratar al extremo de Independiente Santa Fe y todo parece indicar que, a partir del 2026, Mosquera se unirá al club.

Aunque parecía difícil que un equipo de la Liga BetPlay pudiera poner sobre la mesa un valor similar, cercano o el mismo que pide Harold Santiago Mosquera, llegó el América de Cali que tendrá la suerte de llevarse al referente del cuadro cardenal.

Le puede interesar: "Lo acordamos con James": presidente de León reveló detalles de su salida

Santa Fe no tenía cómo pagar la suma alta de Harold Santiago y América se adelantó a Brasil y México para llevarse al jugador nacido en Buenaventura hace 30 años. En ese orden de ideas, seguramente, su contrato quedará definido con el cuadro escarlata hasta 2029, teniendo en cuenta que firmará por tres años.

Sumado a la información de Quique Barona acerca del tema de Harold Santiago Mosquera, Carlos Arturo el ‘Petiso’ Arango también lo confirmó en Zona Libre de Humo, “hecho: Harold Santiago Mosquera jugará con América de Cali desde 2026, llega libre con un contrato durante 3 años, los rojos se quedan con sus derechos, todo está acordado”.

EL JUEVES PUEDE SER EL ÚLTIMO PARTIDO DE HAROLD SANTIAGO MOSQUERA EN SANTA FE

Con estas dos versiones que salieron sobre el futuro de Harold Santiago, este jueves 13 de noviembre podría ser el último partido del extremo con la camiseta de Independiente Santa Fe si los cardenales no logran cumplir el objetivo de vencer a Alianza Valledupar en Bogotá para clasificar a los cuadrangulares.

Lea también: [VIDEO] Linda estuvo cerca de repetir la dosis: el palo negó gol Puskás

Si Santa Fe clasifica, habrá que esperar hasta qué fase llega la institución para ver cuándo sería el partido definitivo de Santiago Mosquera. El jugador que lideró la remontada en el título cardenal se despedirá del club y de la posibilidad de jugar Libertadores con el equipo bogotano.

En América todavía tiene opciones de jugar una copa internacional, dado que en estos momentos por reclasificación tiene la clasificación a la Copa Sudamericana y si queda campeón de la Liga BetPlay, jugarían el próximo año la Libertadores igual que Santa Fe.