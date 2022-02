"¿Hasta cuándo van a mantener esa relación tóxica Tulio y Osorio?"

En América de Cali se destapó la tensa relación que hay entre Juan Carlos Osorio y Tulio Gómez, donde las dos partes han salido a manifestar lo que piensan al respecto el uno del otro. Sin embargo, las recientes declaraciones de estos dos personajes ha ocasionado diversas opiniones al respecto.

Uno de ellas fue la del periodista deportivo de RCN Radio, Francisco ‘Pacho’ Vélez, quien considero que la relación de ambos es “tóxica” e inclusive catalogó como una “vergüenza lo que está pasando”.

Le puede interesar: "¡Caradura!": la nueva 'perla' de Osorio que revienta los ánimos de Iván Mejía

A través de su cuenta de Twitter, ‘Pacho’ Vélez, periodista de En La Jugada de RCN Radio, se preguntó: “¿Hasta cuándo van a mantener esa relación tóxica Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio? No se soportan, no se toleran, Tulio parado en la raya para no indemnizarlo y Osorio dispuesto a no marcharse. Es una vergüenza lo que está pasando”.

Hay que decir que el timonel risaraldense indicó recientemente que se imagina "la inconformidad del club y ellos querrán que me vaya. Pero seguiré mi proyecto y cumpliré mi contrato”.

Vea también: [Video] El parte médico de los seis lesionados en América de Cali

Mientras que el directivo ‘escarlata’ también tiró un mensaje que pudo haber tocado a Juan Carlos Osorio: “El entrenador es el que entrena el equipo. Osorio es el mejor entrenador; cómo director técnico creo que hay mejores, sin decir que Osorio es malo”.