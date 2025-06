"Hay alguien en América que filtra información": Juanfer destapó delicada situación

¿Quién filtró la información?

Para Juan Fernando Quintero el tema es sumamente grave, sabiendo que son temas muy personales que solo manejan él y las directivas de la institución, así que deja una puerta abierta de lo que pudo haber sido una estrategia para hacerlo quedar mal a él o a la institución.

“Salen cosas muy personales mías y del club, cuando pasa el almuerzo le digo al profe 'polilla', que están diciendo que yo sufrí una estafa, no me hago la víctima, pero yo tengo dignidad, por qué digo eso porque la información es muy personal, ¿quién fue? no sé, pero yo no me manejo así, yo nunca he hablado cosas personales que me pasan con el club, por códigos, por respeto y por valores, soy un tipo muy transparente y quien me conoce saben cómo soy”, apuntó Quintero.