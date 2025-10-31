Hay audios del VAR del Llaneros vs Nacional: ¿Acertó Luis Matorel?

El arbitraje es un tema que hay que tomar con pinzas en la Liga BetPlay. Uno de los árbitros muy discutidos a lo largo de los torneos es nada más ni nada menos que Luis Gabriel Matorel, juez central de Cartagena. Durante este semestre, Matorel ha quedado retratado en varias polémicas y en la Fecha 18 no se salvó.

A Luis Matorel le tocó pitar el juego entre Llaneros vs Atlético Nacional que daba por terminada la fecha 18 el jueves 30 de octubre. En el encuentro señaló dos penales para el cuadro visitante y revisó uno por una mano que no terminó dictaminando.

Atlético Nacional se quedó con la victoria y con el liderato gracias a Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista. El primero y el último fueron desde el manchón penal con discusiones, especialmente con el de Campuzano. Sobre los 35 minutos, Dairon Asprilla metió su cuerpo para pelear un balón en el área. Eyer Restrepo lo estaba marcando y en el forcejeo, cometió una infracción.

En ese momento, el VAR entró en escena para ver si sí existía o no ese contacto que acabó en la señalización de la pena máxima. Luis Matorel revisó la acción con varias tomas y ratificó su decisión.

ASÍ SE REVISÓ LA ACCIÓN DEL PENAL POR MEDIO DEL VAR

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) divulgó los audios que en un principio, el VAR pidió el llamado, dado que lo entendió como “acertadamente encuentra un contacto natural de disputa, exagerado por el atacante. Ante las evidencias, decide invitar al árbitro a una revisión”.

“Una patada imprudente hacia el talón”, fue lo primero que encontraron en las cámaras revisadas. El VAR rectifica que, “no es una patada. El jugador tira el pie, lo toca, pero no es una patada. Veo un contacto sutil como la narran”. Ahí es cuando llaman a Luis Matorel para la revisión del penal.

Con ese dictamen del VAR, le dicen a Luis Matorel, “el número 5 tira el pie, hay un contacto muy sutil que no es patada, es una acción de juego. Es normal, no se ve una patada y mira dónde está el pie del blanco”.

Tras varias pausas en el momento del contacto del botín del jugador de Llaneros con Dairon Asprilla, concluyen desde el VAR que, “Matorel, con la otra cámara el jugador se está sobando el tobillo arriba y no donde lo tocan. Arriba, no en la parte donde lo tocan, es para que lo analices”.

A diferencia de lo que le avisaron en el VAR que confirmaban un toque normal y no una patada, Luis Matorel concluyó que, “yo observo que el jugador número 5 blanco patea de manera imprudente al jugador verde. Míralo, ahí observo la patada, no toca la pelota, no mira la pelota”.

La tecnología tuvo una percepción diferente, pues sentenciaron que, “nosotros acá en cabina determinamos que no hay infracción”. Matorel tuvo la última decisión y reafirmó su decisión por una patada que vio.