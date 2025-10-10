¿Hay casos de indisciplina en Junior? Alfredo Arias habló al respecto

A parte de aclarar la situación entre risas el entrenador también agregó que lo malo no es ir, lo malo es el momento y que el tema ya se habló internamente y no lo cortó de raíz para que no se siga hablando de lo mismo.

Por ahora el equipo barranquillero debe concentrarse en sacar adelante la clasificación en un contexto que si bien es favorable también es complicado.

Esto le queda a Junior para cerrar su clasificación

El equipo de Barranquilla está a solo 5 puntos de asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales de la liga en este semestre y con todavía 6 partidos por disputar parece casi un hecho que asegurarán su lugar en la siguiente ronda, el calendario que les queda es el siguiente:

Alianza de visitante

de visitante La vuelta de Copa Betplay visitando a América

visitando a Recibe a Pereira

Visita a América

Recibe a Santa Fe

Visita a Fortaleza

Cierra recibiendo a Nacional

Si bien únicamente le faltan 5 puntos el calendario es realmente exigente, teniendo que enfrentar únicamente un equipo que no está peleando por nada y teniendo muchos duelos directos en las últimas 6 fechas.