Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 13:54
¿Hay casos de indisciplina en Junior? Alfredo Arias habló al respecto
Alfredo Arias habló en rueda de prensa de los problemas de indisciplina que habría en el Junior.
El equipo tiburón vive un momento agridulce en la liga Betplay, a pesar de tener muchos puntos y estar cerca de la clasificación el juego no convence y la hinchada no está del todo satisfecha y menos ahora que hay rumores de mal comportamiento en el grupo. El entrenador del Junior de Barranquilla habló en rueda de prensa del supuesto caso de indisciplina que hubo por parte de un par de jugadores del equipo. Tras ser preguntado Alfredo Arias aclaró la situación.
El técnico aclaró la situación, pero dejó clara su posición y la de todo el equipo con lo sucedido.
"Estuvo mal"
Alfredo Arias habló de la polémica que se había formado en los últimos días por las fotos que se filtraron de Mauro Silveira y Lucas Monzón en Cartagena cuando debían estar concentrados, claramente en redes las críticas no se hicieron esperar y el técnico tuvo que salir a aclarar la decisión. Recordemos que en las últimas semanas lo mismo había pasado en Millonarios con Nicolás Arévalo y Beckham Castro, sin embargo, en ambos casos los entrenadores intercedieron para llevar tranquilidad.
Estuvo mal el momento que eligieron para ir a Cartagena
A parte de aclarar la situación entre risas el entrenador también agregó que lo malo no es ir, lo malo es el momento y que el tema ya se habló internamente y no lo cortó de raíz para que no se siga hablando de lo mismo.
Por ahora el equipo barranquillero debe concentrarse en sacar adelante la clasificación en un contexto que si bien es favorable también es complicado.
Esto le queda a Junior para cerrar su clasificación
El equipo de Barranquilla está a solo 5 puntos de asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales de la liga en este semestre y con todavía 6 partidos por disputar parece casi un hecho que asegurarán su lugar en la siguiente ronda, el calendario que les queda es el siguiente:
- Alianza de visitante
- La vuelta de Copa Betplay visitando a América
- Recibe a Pereira
- Visita a América
- Recibe a Santa Fe
- Visita a Fortaleza
- Cierra recibiendo a Nacional
Si bien únicamente le faltan 5 puntos el calendario es realmente exigente, teniendo que enfrentar únicamente un equipo que no está peleando por nada y teniendo muchos duelos directos en las últimas 6 fechas.
Fuente
Antena 2