"Hay jugadores que no deberían estar en el Cali": Cheché Hernández

Uno de los entrenadores más recordados por la hinchada del Deportivo Cali es José Eugenio 'Cheché' Hernández, pues de la mano del estratega quien en la actualidad tiene 66 años, el conjunto 'verdiblanco' obtuvo el título del FPC EN 1998.

Asimismo, dos años atrás, en 1996, fue asistente en el cuerpo técnico comandado por Fernando 'Pecoso' Castro en una temporada que también representó un campeonato.

De tal forma, el director técnico quien recientemente se vinculó a Patriotas de Boyacá cuenta con la autoridad para hablar sobre el presente y la proyección que tiene el cuadro 'azucarero'.

Pues el entrenador sostuvo un diálogo con 'Los Dueños del Balón' de Antena2 Cali, y habló del presente del equipo caleño, en donde realizó un par de críticas relacionadas al plantel.

Declaraciones de 'Cheché' Hernández sobre el presente de Deportivo Cali

"He visto unas contrataciones y una continuidad de jugadores que no deberían estar en Deportivo Cali, no debieron llegar", dijo de entrada Hernández, quien no ocultó su inconformismo con algunos deportistas,

Asimismo, y reforzando su premisa, apuntó que "sin embargo, llegaron, tuvieron la oportunidad de jugar, pero sucedió lo que uno ya visualizaba (no les fue bien)".

Entre tanto, y teniendo en cuenta que desde su perspectiva "Cali es un equipo que siempre tiene que jugar bien", se ha notado "mal desempeño y jugadores que no entraban en el engranaje del equipo".

De tal forma, y con miras a la próxima temporada, en donde el primer gran reto será asumir los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Melgar de Arequipa, se prevé que haya varias modificaciones en el plante de club que de la mano de Rafael Dudamel salió campeón en el segundo semestre de 2021.