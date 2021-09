"Hay que adaptarse a la idea del profe, ya estamos grandecitos" Rafael Carrascal apoya a Osorio

La situación actual de América de Cali no es la mejor, los resultados en las últimas salidas de los dirigidos por Juan Carlos Osorio han puesto a este último en boca de muchos futbolistas, periodistas y aficionados, quienes en gran parte, critican la estrategia de rotación que ha utilizado el entrenador y lo hacen responsable de los pocos resultados favorables conseguidos por el equipo.

Pero en esta ocasión, un exjugador del cuadro americano salió en defensa de Osorio, y de paso, le metió presión a los futbolistas de 'escarlatas' para que se adapten prontamente a la propuesta deportiva del entrenador; Rafael Carrascal en diálogo con Zona Libre de Humo habló de las sensaciones que le genera este América y cómo aprecia su presente.

"La única forma de poder respaldar a un cuerpo técnico es haciéndolo en el terreno de juego, ganado los partidos", afirmó de entrada el mediocampista, quien dejó claro que para él la rotación es una estrategia totalmente válida y no hay excusa para no adaptarse a ella.

Aun así, el jugador manifestó la incomodidad que puede generar adaptarse a una idea de juego, pero que con trabajo, siempre se puede llevar a cabo, "la rotación es difícil, pero uno tiene que adaptarse a la idea del profe, es lo que siempre ha trabajado él y hay que acoplarse, ya estamos grandecitos", dijo.

Entre tanto, el jugador dejó ver una vez más su cariño por el cuadro vallecaucano, diciendo "yo quiero mucho al equipo, no me pierdo un partido"; además, ilusionó a la gente aficionada al equipo diciendo que "me veo en el Pascual lleno, alentando al equipo".

El futbolista, finalizando también dejó saber que su actualidad en Cerro Porteño es buena, que es un fútbol muy diferente al colombiano desde su perspectiva, pues "el fútbol paraguayo es muy aguerrido, diferente al de nosotros que es más de manejo".