Hay renovación en Millonarios; firmó por tres años en el equipo de Hernán Torres

Millonarios ha resurgido en la Liga BetPlay 2025-II, el equipo azul de la capital del país obtuvo ante Deportivo Pasto su tercera victoria consecutiva en este certamen luego de sufrir una crisis de resultados que provocó la salida del técnico David González.

Bajo la dirección técnica de Hernán Torres, el equipo ‘embajador’ ha vuelto al triunfo y de paso renovó las ilusiones de los hinchas azules por ver al equipo en los cuadrangulares del torneo, fueron ideas nuevas y una inyección anímica importante que aplicó el estratega para subir el rendimiento del club.

