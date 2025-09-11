Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 17:34
Hay renovación en Millonarios; firmó por tres años en el equipo de Hernán Torres
El equipo 'embajador' viene de obtener triunfo por 1-0 ante Deportivo Pasto.
Millonarios ha resurgido en la Liga BetPlay 2025-II, el equipo azul de la capital del país obtuvo ante Deportivo Pasto su tercera victoria consecutiva en este certamen luego de sufrir una crisis de resultados que provocó la salida del técnico David González.
Bajo la dirección técnica de Hernán Torres, el equipo ‘embajador’ ha vuelto al triunfo y de paso renovó las ilusiones de los hinchas azules por ver al equipo en los cuadrangulares del torneo, fueron ideas nuevas y una inyección anímica importante que aplicó el estratega para subir el rendimiento del club.
Hay renovación en Millonarios; convenció a las directivas
Tras la victoria obtenida en el Estadio El Campín frente al equipo ‘volcánico’, se dio a conocer una información importante acerca de la renovación de contrato de uno de los jugadores que en este semestre ha funcionado de buena manera y que cuenta con gran proyección hacia el futuro.
Se trata del lateral derecho Samuel Martín, canterano de Millonarios de apenas 19 años que ha venido siendo titular en los últimos partidos del ‘embajador’ tras las ausencias de Helibelton Palacios por lesión y de Carlos Sarabia por su participación en la Selección Colombia Sub-20, jugador que ha logrado demostrar su buen fútbol al técnico Hernán Torres y que por eso las directivas han tomado la decisión de renovar su contrato.
SAMUEL MARTÍN (19) está cumpliendo los protocolos pertinentes para firmar su primer contrato con @MillosFCoficial— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 11, 2025
El lateral derecho, nacido en Cumaral (Meta), se vinculará por 3 años con el cuadro Embajador.
Al momento suma 1 asistencia en 6 partidos. pic.twitter.com/WWeBS82GI1
Nuevamente la cantera da buenos frutos
Desde hace ya varios años, el conjunto ‘albiazul’ se ha caracterizado por dar a conocer futbolistas formados en sus categorías inferiores que han podido hacerse camino hasta el primer equipo, una situación que ha venido siendo costumbre y que se demuestra con actuales jugadores como Sebastián del Castillo y el lateral derecho Samuel Martín, quien según contó el periodista Mariano Olsen, ha cumplido con su rendimiento y firmará por tres años un nuevo contrato con Millonarios.
El joven futbolista nacido en el Meta, lleva este año 6 partidos disputados con la camiseta del cuadro 'embajador’, logrando una asistencia y de a poco consolidando una pieza de utilidad para el técnico Hernán Torres.
