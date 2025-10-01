¿Hay un secreto en Santa Fe? Jugador despertó la polémica

Independiente Santa Fe viene de sufrir la salida de Jorge Bava, y de inmediato la dirigencia optó por designar a Francisco López como entrenador interino, quien en su debut goleó (3-0 a La Equidad), pero ahora el ruido pasa por un futbolista quien genera dudas por su ausencia.

Y es que el mediocampista Yilmar Velásquez dejó de integrar las convocatorias de Santa Fe tanto en Liga como en Copa Betplay, y viene siendo una constante desde los últimos partidos de Jorge Bava como DT hasta los entonces, con López al frente del primer equipo.

¿Por qué Yilmar Velásquez dejó de jugar en Santa Fe?

Inicialmente Yilmar Velásquez habría dejado de integrar las convocatorias de Santa Fe debido a decisiones netamente técnicas, pero hay curiosidad debido a que los dos cuerpos técnicos lo hicieron a un lado de las alineaciones cuando parecía ser uno de los mejores futbolistas el plantel.

De hecho, el jugador de 26 años fue titular indiscutido en el título de Liga Betplay del primer semestre de 2025, y ahora es realmente extraño que se ausente de las convocatorias, porque ni siquiera es suplente, sino que está 'borrado'.