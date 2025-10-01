Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 06:09
¿Hay un secreto en Santa Fe? Jugador despertó la polémica
El actual campeón de Colombia recientemente cambió de entrenador y ahora genera ruido por cuenta de un jugador.
Independiente Santa Fe viene de sufrir la salida de Jorge Bava, y de inmediato la dirigencia optó por designar a Francisco López como entrenador interino, quien en su debut goleó (3-0 a La Equidad), pero ahora el ruido pasa por un futbolista quien genera dudas por su ausencia.
Y es que el mediocampista Yilmar Velásquez dejó de integrar las convocatorias de Santa Fe tanto en Liga como en Copa Betplay, y viene siendo una constante desde los últimos partidos de Jorge Bava como DT hasta los entonces, con López al frente del primer equipo.
¿Por qué Yilmar Velásquez dejó de jugar en Santa Fe?
Inicialmente Yilmar Velásquez habría dejado de integrar las convocatorias de Santa Fe debido a decisiones netamente técnicas, pero hay curiosidad debido a que los dos cuerpos técnicos lo hicieron a un lado de las alineaciones cuando parecía ser uno de los mejores futbolistas el plantel.
De hecho, el jugador de 26 años fue titular indiscutido en el título de Liga Betplay del primer semestre de 2025, y ahora es realmente extraño que se ausente de las convocatorias, porque ni siquiera es suplente, sino que está 'borrado'.
En ningún lugar se ha presumido que la ausencia de Velásquez pase por indisciplina, y esta posibilidad realmente es remota, lo que más bien se ha llegado a pensar -como ya ocurrió en algún momento- es que el futbolista esté por ser vendido al exterior.
¿Yilmar Velásquez se va de Santa Fe?
Hace unos meses surgió el interés de un equipo de la MLS en Yilmar Velásquez, y en vista de que realmente es de los pocos jugadores con condiciones para ser vendido fuera de Colombia, en Santa Fe querrían protegerlo para no entorpecer la venta y por ende casi no es tenido en cuenta.
En consecuencia, Santa Fe le ha dado continuidad a Daniel Torres y Ewil Murillo, así como se le han dado más minutos al canterano Tomás Molina, y se ha utilizado al argentino Marcelo Meli como '8'. Jhojan Torres es otro de los jugadores que no ha tenido tanta continuidad.
Se espera que en los próximos días se esclarezca por qué Yilmar Velásquez ha dejado de ser convocado para los partidos oficiales de Independiente Santa Fe.
