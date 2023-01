"Hemos superado la expectativa": Autori sacó pecho tras el debut de Nacional

Paulo César Autori tuvo un gran estreno en la Liga Betplay 2023. El técnico de Atlético Nacional debutó con victoria en el arranque de la competencia oficial del presente año. Las verdolagas se impusieron ante Once Caldas en un partido bastante parejo.

Vea también: Nacional arrancó la liga con el pie derecho: Los verdolagas triunfaron en su debut ante aonce Caldas

Los paisas tuvieron un compromiso bastante duro ante los dirigidos por Diego Corredor. Tras acabar el partido, el entrenador del conjunto verdolaga habló en rueda de prensa sobre el trabajo de su equipo.

El resultado del compromiso

En mi opinión fue partido consistente y a mí me gusta eso. Finalizamos mucho en el arco y él doy mis felicitaciones a Eder Chaux, pero también a Román porque hizo un partido espectacular y hacer el gol y cerrar con broche de oro la actuación de hoy.

Hemos superado la expectativa porque estos muchachos jugaron los 90 minutos. En los amistosos solo juegan 45 minutos y luego yo cambio el equipo. Estuvieron muy enchufados en el partido.

La mezcla entre experiencia y juventud:

Yo vine para desarrollar un trabajo y lo repito de nuevo, en poder hacer una mezcla con los jugadores de mayo jerarquía y jóvenes, pero para mi no existe edad. Yo creo que tener a Cristian Zapata es un lujo en el equipo porque tiene una gran calidad. Yo no hablo de experiencia, yo hablo de categoría.

Rotaciones a futuro:

Hemos ganado terreno y tiempo en las rotaciones y los jugadores que llegaron tienen jerarquía para pelear de manera sana y saludable de pelear sus puestos y eso me genera posibilidad de hacer una rotación. Porque el tiempo de recuperación es importante, puesto que era la primera vez que muchos jugadores estaban 90 minutos, entones hay que equilibrar la carga.

El estilo de juego:

Trabajamos como debe ser el comportamiento del equipo con y sin balón. Yo no hablo de atacar y defender. Ahora hay un gran entendimiento del concepto con esa consistencia y no permitimos al rival filtrar balones por el carril central y no tener superioridad en los costados.

Le puede interesar: Guimaraes lamentó la derrota de América: "No nos llevamos nada después de haberlo hecho todo"

Por ahora, el conjunto verdolaga ya piensa en lo que será su próximo encuentro. Los paisas serán rivales de Águilas Doradas en el siguiente compromiso. El partido se jugará el próximo domingo.