Hernán Torres aclaró el supuesto enfrentamiento con Álvaro Montero

En las últimas horas trascendió en las redes sociales que al interior del Deportes Tolima hubo un enfrentamiento entre el estratega ibaguereño, Hernán Torres, y el portero de la Selección Colombia, Álvaro Montero, por lo que Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol, conversó con el entrenador en ‘Palabras Mayores’ para saber la realidad de lo sucedido.

Según Torres, “estoy sorprendido con ese tema, que tuvimos conflictos de golpes. Estoy preocupado porque todo es falso, por lo que hablan y dicen y la fuente es seria y me parece que no es tan seria. Eso nunca va a pasar, eso nunca va a suceder, nunca lo he hecho nunca he pasado por encima de las personas”.

A pesar de que lo tienen en un concepto como un estratega duro y serio, el entrenador manifestó que las personas que lo conocen saben el entrenador que es y que sería incapaz de generar conflictos en el camerino. Por otra parte, le ratificó a Antena 2 que “voy a sacar a Montero de la titular por nivel deportivo, que se tome unos días, y mejore porque es un excelente arquero. Pero lo que dicen es malo para el ambiente del fútbol. Con Montero tengo buena relación, no hemos tenido ningún percance y como técnico estoy en el derecho de tomar mis decisiones”.

Por otra parte, Torres asumió las consecuencias de lo que pueda suceder en caso de que Tolima pierda en la fecha 12 de la Liga Betplay: “Yo tomo mis decisiones y me voy con ellas, no la de los demás. Me responsabilizo de todo. Estoy claro en mis conceptos para tomar decisiones con mis jugadores. Hemos perdido dos partidos, no hemos jugado bien, hemos decaído, es la verdad. Hay personas que quieren hundir esto y armar de esto un caos. a Algunos no les gusta las ideas, pero me ha dado resultado en 16 años y me voy con la mía y me muero con la mía”.

Hay que recordar que el cuadro ‘Pijao’ se encuentra en la tercera casilla del campeonato local con 20 unidades, por lo que espera ante Jaguares quedarse con las tres unidades que le permitan asegurar la clasificación a la siguiente ronda.