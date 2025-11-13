Hernán Torres confesó nuevos fichajes en Millonarios tras la victoria ante Chicó

En el marco de la última fecha de la fase de grupos en la presente Liga BetPlay, Millonarios derrotó 2-1 a Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja, acabando su presentación en esta temporada con un triunfo que sabe a muy poco para los hinchas.

El equipo ‘embajador’ ya no tenía posibilidades de avanzar a los cuadrangulares y demostró un flojo rendimiento en este segundo semestre del año, una nómina de jugadores bastante criticada por los aficionados del conjunto azul.

