Jue, 13/11/2025 - 06:59
Hernán Torres confesó nuevos fichajes en Millonarios tras la victoria ante Chicó
El equipo 'albiazul' se impuso en condición de visitante por 2 a 1.
En el marco de la última fecha de la fase de grupos en la presente Liga BetPlay, Millonarios derrotó 2-1 a Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja, acabando su presentación en esta temporada con un triunfo que sabe a muy poco para los hinchas.
El equipo ‘embajador’ ya no tenía posibilidades de avanzar a los cuadrangulares y demostró un flojo rendimiento en este segundo semestre del año, una nómina de jugadores bastante criticada por los aficionados del conjunto azul.
Hernán Torres habló tras la victoria en Tunja
El entrenador tolimense de 64 años, que llegó este semestre al conjunto ‘albiazul’ en reemplazo de David González, fue autocrítico y dejó claro que para el 2026 necesitan mejorar en todos los aspectos, agregando que es consciente del trabajo de las directivas por concretar nuevos refuerzos.
“Debemos mejorar todo, en lo futbolístico todo, queremos un equipo sólido, equilibrado, eso quiere este cuerpo técnico, yo no puedo entrar en aguas tibias, el grupo sabe que hay que mejorar todo, los que están y los que llegan”, empezó diciendo Hernán Torres.
“Soy testigo que los directivos están viendo nombres, se hace con tiempo para que puedan llegar a la pretemporada, hay un trabajo serio y consciente para la siguiente temporada, de eso doy fe, el equipo sale a vacaciones el próximo domingo y luego miraremos cuando regresan”, añadió el estratega tolimense.
Rueda de prensa de Hernán Torres
El técnico del equipo ‘embajador’ y su fuerte exigencia a los jugadores
El estratega volvió a dejar claro que en un club como Millonarios siempre la exigencia es ganar y que desde el primer momento en que asumió el cargo les pidió el máximo a sus jugadores.
“En esa primera entrevista que me hizo Millonarios exigí, en cada día, en cada entrenamiento exigimos, sabemos que tenemos muchas desatenciones que el rival nos cobró, hoy ganamos, pero con muchas lagunas, en Millonarios hay que ganar sí o sí, pero la exigencia siempre existió, e equipo reaccionó un poco, a veces me tildan de ogro porque exijo mucho, es mi ADN y nunca lo voy a dejar”, aseguró Torres.
