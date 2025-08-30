Hernán Torres detectó el problema de Millonarios: “Eso nos falta”

Con el cambio de dirección técnica, todo parece estar yendo por un muy buen camino para Millonarios que ha demostrado que quiere salir de este bache y sellar la clasificación. Hace algunas fechas eso se veía imposible, pero, tras la salida de David González, el club ya suma dos victorias y siete puntos.

Millonarios está solo a cinco puntos de Santa Fe que es el octavo y eso que debe un partido ante el Deportivo Pasto. La próxima fecha será ante su clásico rival y ahí podría dar el golpe para seguir subiendo casillas y soñar con una clasificación que hace algunas fechas no era posible. Hernán Torres debutó en la Liga BetPlay con una gran victoria en condición de visitante frente a Águilas Doradas.

En la rueda de prensa, Hernán Torres destacó la importancia de poner los pies sobre la tierra y sacar adelante el proyecto. Sin embargo, sacó a relucir el gran problema que tiene Millonarios y es la finalización. Afirmó en varias oportunidades que eso es lo que les hace falta porque se ven las ganas de salir adelante.

“LA FINALIZACIÓN, ESO NOS FALTA”; HERNÁN TORRES SOBRE EL PROBLEMA DE MILLONARIOS

Millonarios empezó perdiendo con un error de Guillermo De Amores que no viene dando garantías. Hernán Torres demarcó que, “cuando uno gana siempre el balance va a ser positivo, más con el esfuerzo y actitud de nuestros jugadores, el deseo de salir de esta situación que estamos viviendo, lo consiguieron, el mérito es todo de ellos, este grupo de jugadores quiere reaccionar, quieren salir adelante, hemos dicho que vamos con metas cortas”.

Pese a esas ganas de salir adelante, dejó claro que hay varias cosas que le faltan a Millonarios y que necesitan mejorar en los próximos partidos. De hecho, es el reflejo de la institución a lo largo de esta Liga BetPlay, “la finalización, eso nos falta, nos falta generar más ideas en ataque, no puedo desconocer el esfuerzo de mis jugadores, el jugador de Millonarios quiere salir adelante y eso es lo que más rescato”.

Posteriormente, sostuvo que poco a poco se le ve el fútbol que quiere imponer en Millonarios, “hemos llegado a este grupo de jugadores en donde hemos dado unas ideas, comunicado unos mensajes, hemos tenido pocos días de entrenamiento, pero yo resalto el trabajo de mis jugadores porque en realidad son ellos los que han podido sacar esto adelante, si hemos tratado de transmitir un mensaje, lo estamos empezando aplicar y esperamos se consolide. Se ha ganado, pero todavía nos falta mucho para ser el equipo grande que todo Colombia conoce”.

LAS LESIONES, OTRO PROBLEMA PARA MILLONARIOS

Hernán Torres también actualizó cómo está el departamento médico en donde todavía se debe recuperar David Mackalister Silva que le quedan unas tres semanas según el entrenador ibaguereño. Leonardo Castro podría regresar para el clásico del 6 de septiembre, mientras que Andrés Llinás volvería en el 2026.

Pero, en el encuentro ante Águilas, también hubo varios lesionados. Nicolás Arévalo, Guillermo De Amores y Diego Novoa que mostraron dolencias a lo largo del partido. El uruguayo fue sustituido e ingresó Novoa.

Sobre el panorama de los tres, Hernán Torres afirmó, “lo de Arévalo está mancado del músculo, lo del portero Guillermo, tiene un golpe en el cuádriceps, pero creo que no es grave y lo de Novoa creo que solo era un calambre”