Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 12:11
Hernán Torres dio a conocer los 7 refuerzos que quiere para Millonarios
El técnico de Millonarios habló de sus planes para la temporada 2026.
Millonarios presentó este martes 25 de noviembre a Ariel Michaloutsos como su nuevo Director Deportivo con el objetivo de llevar a cabo una importante reestructuración de cara a la temporada 2026.
En medio de la rueda de prensa, al entrenador Hernán Torres se le ratificó en el cargo, ya que el presidente Enrique Camacho aseguró que se pretende trabajar en un proyecto a largo plazo.
"Con él (Hernán Torres) vamos a estar enfrentando el futuro. Es fundamental para nosotros en este proceso y queremos que sea a largo plazo", dijo Camacho.
Hernán Torres pidió refuerzos
Por otro lado, a Hernán Torres se le consultó sobre los refuerzos que ha pedido para afrontar la temporada 2026. El entrenador no dio nombres, pero sí explicó las posiciones en las que quiere incorporar futbolistas.
"Hay más de cuatro o cinco posiciones en las que hemos pedido jugadores. Un lateral izquierdo, un volante de primera línea, dos interiores, un extremo y un delantero", dijo Torres.
El estratega 'embajador' se mostró complacido con el fichaje de Carlos Darwin Quintero, a quien ubicó en a posición de '10', por lo que se presume que sería parte de la labro creativa de Millonarios en la zona ofesnvia.
¿Qué pasará con los jugadores extranjeros que tiene Millonarios?
Enrique Camacho explicó que la continuidad de los jugadores extranjeros que hoy tiene Millonarios en su plantel está siendo evaluada.
"Estamos evaluando las posibilidad. Hay que hablar con los jugadores y ver qué movilidad puede existir. Estamos trabajando en llegar a acuerdo y poder incorporar jugadores que tengan pasaporte extranjero", afirmó.
Fuente
Antena 2