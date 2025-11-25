Hernán Torres dio a conocer los 7 refuerzos que quiere para Millonarios

Millonarios presentó este martes 25 de noviembre a Ariel Michaloutsos como su nuevo Director Deportivo con el objetivo de llevar a cabo una importante reestructuración de cara a la temporada 2026.

En medio de la rueda de prensa, al entrenador Hernán Torres se le ratificó en el cargo, ya que el presidente Enrique Camacho aseguró que se pretende trabajar en un proyecto a largo plazo.

"Con él (Hernán Torres) vamos a estar enfrentando el futuro. Es fundamental para nosotros en este proceso y queremos que sea a largo plazo", dijo Camacho.