Hernán Torres dio duro golpe y descartó a referente de Millonarios: “No cuento más”

Poco a poco, Millonarios busca salir de la mala racha con la que inició la Liga BetPlay 2025-II en manos de David González que no estuvo a la altura para responder ante las bajas y las lesiones seguidas que complicaron al club en conseguir buenos resultados. Con el cambio de timonel se le vio una cara distinta, nada más ni nada menos que contra Junior que golearon en Bogotá.

Bajo la dirección de Hernán Torres, el ibaguereño espera recuperar la ilusión, esa misma que hubo en 2012 y que permitió que, con la unión de hinchas con el equipo y el proyecto deportivo, lograran quedarse con el segundo título del año. Sin embargo, Torres llegó a un club que debe sacar alternativas por las lesiones de David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Andrés Llinás, líderes y referentes.

Los casos de Leonardo Castro y de David Mackalister Silva parecen estar entrando en fases definitivas para marcar sus respectivos regresos, pero con Andrés Llinás, su vuelta a las canchas no parece tan sencilla. Su parte médico tras la lesión ante Deportivo Cali afirmó que sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda.

En ese sentido, lo que se esperaba fue confirmado por Hernán Torres con Andrés Llinás, que es el jugador con el que no podrá contar más, por lo menos, no durante este 2025. El entrenador ibaguereño fue entrevistado en el VBar de Caracol en donde precisó cómo va el tema de los lesionados.

¿CUÁNDO VOLVERÍA ANDRÉS LLINÁS A MILLONARIOS?

Durante la entrevista, el nuevo timonel dio claves para definir cuándo podría volver Andrés Llinás tras la lesión y tras ser intervenido. Hernán afirmó que, efectivamente, como era de esperarse, no lo tendrá más en este semestre, “no cuento más con Andrés Llinás, sino hasta enero. Si se recupera antes, bienvenido sea”.

Parece difícil que los tiempos le puedan dar para estar a final de año. La lesión fue tan fuerte que su recuperación podría tomar más tiempo, pero hay ilusión con lo dicho por el ibaguereño.

Infortunadamente, la lesión de Andrés Llinás se dio en un momento clave cuando se esperaba la evolución de Millonarios. El zaguero central es un líder y capitán en estos momentos en los que carecen ese tipo de jugadores por la ausencia de David Silva y de Leonardo Castro.

¿PARA CUÁNDO ESTARÁN DAVID MACKALISTER SILVA Y LEONARDO CASTRO?

Además del tema de Andrés Llinás, se especula mucho con los regresos de David Mackalister y de Leonardo Castro, que, desde hace semanas, vienen dando de qué hablar con pasos firmes hacia sus regresos. Se ha especulado de todo, pero Hernán Torres definió los tiempos de los dos referentes.

En el caso de Leonardo Castro, aseguró que, “por mí, ojalá esté para el clásico (6 de septiembre). Ha evolucionado bien a los trabajos de campo”. El campeón con el Deportivo Pereira ya viene trabajando en los entrenamientos junto con el grupo y su regreso se acerca.

Aunque se esperaba que David Silva podía estar antes de tiempo en la campaña de Millonarios, todavía le queda un buen tiempo para poder estar en óptimas condiciones, “ya le faltan tres semanas, hay que adaptarlo al trabajo”.