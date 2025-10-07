Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 22:20
Hernán Torres dio la clave para que Millonarios avance a cuadrangulares
Con la victoria, los Embajadores llegaron a 17 puntos en la Liga Betplay.
Millonarios consiguió un triunfo importante en casa al superar 2-1 al América de Cali en partido disputado este martes 7 de octubre por la jornada 14 de la Liga Betplay 2025-II. Los dirigidos por Hernán Torres, que venían necesitados de puntos, lograron una remontada sobre el final y mantienen viva la esperanza de avanzar a los cuadrangulares.
La primera mitad fue muy cerrada, con ambos equipos apostando por el orden y sin asumir demasiados riesgos. El VAR intervino en dos oportunidades y el árbitro Wilmar Roldán ratificó sus decisiones, en un tramo del juego sin emociones claras frente a los arcos.
En el complemento, América sorprendió temprano y se fue arriba con gol de Jan Lucumí al minuto 48. El atacante aprovechó un rebote en el área para marcar y darle la ventaja parcial a los ‘escarlatas’, que mostraron su mejor versión durante algunos minutos.
No obstante, Millonarios reaccionó con empuje y determinación. A los 75 minutos, Dewar Victoria igualó el marcador tras una buena jugada colectiva, encendiendo al público que llenó las tribunas del estadio El Campín.
Cuando el partido parecía condenado al empate, apareció Leonardo Castro en el minuto 90 para anotar desde el punto penal y sentenciar la remontada azul. El tanto del delantero desató la euforia en los hinchas y selló una victoria crucial para los bogotanos.
Con este resultado, Millonarios llegó a 17 puntos y se mantiene en la pelea por los ocho primeros lugares, aunque todavía fuera del grupo de clasificados. América, por su parte, quedó con 14 unidades y amplió su mala racha jugando como visitante.
Declaraciones de Hernán Torres luego de Millonarios 2-1 América
Al término del partido, el entrenador de los Embajadores comentó: "Estamos trabajando durísimo para conseguir lo que queremos, el objetivo principal qué es clasificar. Queremos devolverle la credibilidad al grupo. Tenemos que tener regularidad".
"Todos estamos dando lo que podemos, estamos trabajando todos mancomunados. La única manera es que estemos todos unidos", finalizó el entrenador ibaguereño, ilusionando a la hinchada Albiazul y dando la clave para conseguir la clasificación a cuadrangulares.
