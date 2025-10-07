Hernán Torres dio la clave para que Millonarios avance a cuadrangulares

Millonarios consiguió un triunfo importante en casa al superar 2-1 al América de Cali en partido disputado este martes 7 de octubre por la jornada 14 de la Liga Betplay 2025-II. Los dirigidos por Hernán Torres, que venían necesitados de puntos, lograron una remontada sobre el final y mantienen viva la esperanza de avanzar a los cuadrangulares.

La primera mitad fue muy cerrada, con ambos equipos apostando por el orden y sin asumir demasiados riesgos. El VAR intervino en dos oportunidades y el árbitro Wilmar Roldán ratificó sus decisiones, en un tramo del juego sin emociones claras frente a los arcos.

En el complemento, América sorprendió temprano y se fue arriba con gol de Jan Lucumí al minuto 48. El atacante aprovechó un rebote en el área para marcar y darle la ventaja parcial a los ‘escarlatas’, que mostraron su mejor versión durante algunos minutos.

No obstante, Millonarios reaccionó con empuje y determinación. A los 75 minutos, Dewar Victoria igualó el marcador tras una buena jugada colectiva, encendiendo al público que llenó las tribunas del estadio El Campín.