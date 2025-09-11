Hernán Torres esquivó la polémica vs Pasto: Millonarios es víctima

Millonarios se pone al día en el calendario de la Liga BetPlay al disputar el partido que tenían pendiente contra Deportivo Pasto correspondiente a la segunda jornada. Dicho encuentro se llevó a cabo en el Estadio El Campín y dejó como protagonista al cuadro 'embajador' al llevarse los tres puntos de la victoria.

Santiago Giordana fue el encargado de darle el triunfo a 'Millos', pero no fue el único que se robó las miradas a lo largo de lo 90 minutos, ya que Nicolás Gil también sufrió una expulsión, Juan Carlos Pereira salió lesionado y la terna arbitral también evadió una radical jugada a favor de Pasto, en donde no expulsó a Novoa y no cobró penal para el cuadro 'volcánico'. Sin embargo, el estratega, Hernán Torres, fue indiferente ante estos temas y se enfocó fue en el poco tiempo de recuperación que tienen para afrontar los partidos.

Hernán Torres se queja del poco tiempo que tiene para trabajar con Millonarios

Este fue un partido bastante movido, lleno de emociones con el regreso de Leonardo Castro al estadio, el regreso del gol de Santiago Giordana, pero también por polémica tras una falta y expulsión para el defensor central del cuadro pastuso, Nicolás Gil, quien se acercó a recriminarle una decisión al juez central.

Al final el partido transcurrió con normalidad, Millonarios se quedó con los tres puntos, pero también con una baja sensible posiblemente para el resto de la temporada. Camilo Ayala salió bastante descontento por las situaciones polémicas del partido, mientras que Hernán Torres solo salió molesto porque no tiene mucho tiempo para trabajar y recuperar al equipo.