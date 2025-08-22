Hernán Torres ilusiona a Millonarios: un dato indica que será campeón

Es un hecho la llegada de Hernán Torres a Millonarios, pues el club hizo oficial al DT en la tarde de este viernes 22 de agosto y pese a que el club marcha en la última posición de la Liga Betplay para los hinchas es inevitable ilusionarse con al menos pelear la entrada a cuadrangulares y/o un cupo a torneo internacional.

Y más allá de los jugadores con los que cuenta el equipo en la actualidad o de los objetivos de la dirigencia, para quienes creen en las estadísticas hay motivos para ilusionarse con el título de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025.

Inicialmente, pasa por el rival de patio, pues en cinco de las diez ocasiones en que Independiente Santa Fe se proclamó campeón de la primera división del fútbol colombiano, su sucesor fue Millonarios, y la última vez que esto ocurrió fue con Hernán Torres como entrenador de los azules en el segundo semestre de 2012.

Los torneos en que Millonarios fue campeón luego de Santa Fe

Cinco veces Millonarios replicó lo hecho por Santa Fe consagrándose campeón de la primera división, y esto ocurrió en 1949, 1959, 1961, 1972 y 2012-II. La última vez que esto ocurrió (en 2012), el rojo fue campeón luego de casi 37 años, y seis meses después el azul se consagró tras 24 años de espera.