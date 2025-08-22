Actualizado:
Hernán Torres ilusiona a Millonarios: un dato indica que será campeón
El entrenador de 64 años fue oficializado el viernes 22 de agosto como nuevo 'timonel' del equipo albiazul.
Es un hecho la llegada de Hernán Torres a Millonarios, pues el club hizo oficial al DT en la tarde de este viernes 22 de agosto y pese a que el club marcha en la última posición de la Liga Betplay para los hinchas es inevitable ilusionarse con al menos pelear la entrada a cuadrangulares y/o un cupo a torneo internacional.
Y más allá de los jugadores con los que cuenta el equipo en la actualidad o de los objetivos de la dirigencia, para quienes creen en las estadísticas hay motivos para ilusionarse con el título de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025.
Puede leer: Las cuentas de Millonarios para clasificar a cuadrangulares del 2025-2
Inicialmente, pasa por el rival de patio, pues en cinco de las diez ocasiones en que Independiente Santa Fe se proclamó campeón de la primera división del fútbol colombiano, su sucesor fue Millonarios, y la última vez que esto ocurrió fue con Hernán Torres como entrenador de los azules en el segundo semestre de 2012.
Los torneos en que Millonarios fue campeón luego de Santa Fe
Cinco veces Millonarios replicó lo hecho por Santa Fe consagrándose campeón de la primera división, y esto ocurrió en 1949, 1959, 1961, 1972 y 2012-II. La última vez que esto ocurrió (en 2012), el rojo fue campeón luego de casi 37 años, y seis meses después el azul se consagró tras 24 años de espera.
Ahora, se debe tener en cuenta un 'ingrediente adicional', y no solo pasa porque Hernán Torres era el técnico de Millonarios en ese 2012-II, sino porque coincidentemente arribó al equipo y en ese mismo semestre salió campeón, algo que -por difícil que parezca- podría repetirse.
Hernán Torres llegó a Millonarios y salió campeón
Pues el primer ciclo de Hernán Torres como técnico de Millonarios inició el 9 de julio de 2012 -días antes del título de Independiente Santa Fe-, y ahora es presentado cuando el rojo bogotano aparece como el vigente campeón de Colombia.
Le puede interesar: Hernán Torres llegaría con un 'refuerzo' a Millonarios; viene del Tolima
Así las cosas, para quienes creen en las coincidencias, estos datos refuerzan la posibilidad de que Millonarios se consagre campeón de la Liga Betplay en el segundo semestre de 2025; eso sí, para meterse a cuadrangulares tendrá que alcanzar un rendimiento cercano al 75 % en lo que resta de fase regular.
