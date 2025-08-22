Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 06:46
Hernán Torres llegaría con un 'refuerzo' a Millonarios; viene del Tolima
El entrenador ibaguereño tiene acuerdo de palabra para volver a ser el 'timonel' de los Embajadores.
Hernán Torres tiene casi todo acordado para ser el nuevo director técnico de Millonarios FC, pues la dirigencia se movió rápido tras la salida de David González y le hizo una oferta llamativa al entrenador ibaguereño, quien estaría firmando entre viernes y sábado con el cuadro albiazul.
Eso sí, hay algunas condiciones por parte del entrenador de 64 años quien cumplirá su segundo ciclo al frente de Millonarios. Además, se conoció que Hernán Torres llegaría a su nuevo equipo con un 'refuerzo' para su cuerpo técnico, quien procede de Deportes Tolima.
El refuerzo que llegaría a Millonarios desde el Tolima
Pues a Millonarios llegará Jhon Durango como preparador físico, quien ya conoce a Hernán Torres desde hace años y se venía desempeñando en Deportes Tolima, club del cual se desvinculará en las próximas horas. Además se conoció quién será su asistente.
Finamente el asistente técnico de Hernán Torres en Millonarios será Luis Asprilla, vallecaucano quien se desempeñó como defensa central y ya hizo parte de los grupos de trabajo de este entrenador en Emelec y Deportivo Cali.
¿Cuándo será oficial la llegada de Hernán Torres a Millonarios?
Se espera que Hernán Torres sea anunciado como nuevo director técnico de Millonarios luego del domingo 24 de agosto, pues si bien no está acordada totalmente su vinculación, está muy bien encaminada y cuanto antes firmaría su contrato.
Así, Hernán Torres llegará por segunda vez en su carrera como entrenador a Millonarios, un equipo en el que pretende ganar títulos y que parece que cambiará sus prioridades, pues antes le apostaba más a potenciar jugadores para la venta, y ahora le apuntará a ampliar el palmarés del club.
Los números de Hernán Torres en Millonarios
Hernán Torres, de 64 años, estuvo al mando de Millonarios entre el 9 de julio de 2012 y el 3 de diciembre de 2013. En ese tiempo el club volvió a ganar una liga después de 24 años, aunque también perdió la Superliga frente a Santa Fe y la Copa Colombia contra Atlético Nacional. En total dirigió 110 partidos, con 48 victorias, 29 empates y 33 derrotas, alcanzando un rendimiento del 52,4 %.
En su palmarés figuran varios logros: además de la liga colombiana que conquistó con Millonarios en 2012-II, logró el ascenso con América de Cali en 2016, fue campeón de la liga peruana con Melgar en 2018, levantó el título de Liga BetPlay con Deportes Tolima en 2021-I (precisamente contra Millonarios) y también ganó la Superliga 2022 con los Pijaos.
Fuente
Antena 2