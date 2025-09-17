Hernán Torres mandó indirecta por contrataciones: "No se puede fallar en lo que se trae"

A Millonarios ya solo le queda una copa y un posible título en juego después de un muy mal semestre que no ha terminado para el cuadro bogotano. Han aguantado críticas incesantes y en la Liga BetPlay están afuera de los ocho con la necesidad de recomponer el torneo.

La Copa BetPlay se acabó de manera prematura para Millonarios que no pudo sacar adelante la serie ante Envigado ni en condición de visitante ni mucho menos de local que ha sido una de las grandes falencias durante este semestre. Jugar en casa tiene su peso y al cuadro albiazul le ha quedado grande. Perdió ante Real Cartagena, Unión Magdalena y empató con los envigadeños.

Por resultado global, Envigado selló el paso a los cuartos de final y los dirigidos por Hernán Torres quedaron afuera en octavos de final. El ibaguereño le puso la cara al compromiso y habló sobre la urgencia de transmitir positivismo en este momento complejo en donde deberán pelear por clasificar a los cuadrangulares y seguir repuntando en la tabla de reclasificación para entrar a un torneo internacional.

LA NECESIDAD DE REFORZARSE: UNA PRIORIDAD PARA HERNÁN TORRES

A Hernán le tocó tomar a un equipo que estaba ya armado por las contrataciones del segundo semestre con el que inició David González. No pidió a los jugadores y ha intentado hacer de todo para poder enmendar esta mala cara. En ese sentido, el tolimense demarcó lo que viene para el futuro en el club.

Los hinchas pidieron contrataciones y hay ese sentimiento de que la institución no cumplió. En ese sentido, Hernán afirmó en rueda de prensa que, “para nadie es un secreto que no podemos fallar en eso, eso lo sabe la junta directiva, lo sabemos nosotros, no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo. Porque lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026”.

Acto seguido, determinó que hay que reaccionar con lo que se tiene en estos momentos y que la urgencia es estar contentos y tranquilos, “espero que el equipo reaccione, ellos trabajan bien, no tengo queja de ninguno y espero que llegue el momento de estar contestos y tranquilos y el equipo sí se va a reforzar. Eso se va a hacer y no podemos equivocarnos en eso”.

EL CAMBIO QUE QUIERE VER EN MILLONARIOS

Además de las contrataciones que deberán hacer para el 2026, mucho se habla de la cara que necesita demostrar Millonarios para terminar de la mejor manera la Liga BetPlay que es la única competencia que les queda para sellar el paso a los cuadrangulares, pelear por un título y clasificar a una competencia internacional por la reclasificación.

Hernán Torres aseguró qué tendrán que hacer para revertir la situación, “yo soy optimista y confío en el trabajo. Para mí el pesimismo no existe. Levantarme al otro día gane o pierda. Vinimos a cambiar de actitud que por momentos se ve. Hay que fortalecer al equipo que es lo que hicimos al primer tiempo, el rival también se prepara para ganarle a uno. Si nos rendimos en el fútbol, me han enseñado a luchar”.

Luego, sentenció que el club debe pensar en grande por la historia y el reconocimiento del equipo, “eso es lo que hemos transmitido a este grupo humano, Millonarios es grande y tenemos que hacer sentir a los jugadores eso, esto es Millonarios. No podemos ser pesimistas, si vine acá con pesimismo, para qué vengo”.

Finalmente, la cara que quiere con Millonarios es, “quiero regularidad, que el equipo tenga 95 minutos jugando bien, jugamos 15 o 20 minutos y nos caemos. Hemos tratado de mejorar, que el equipo esté corto, que no esté tan largo, en Valledupar cuidamos el arco, ese tema y el tema mental. Si no hacemos gol nos caemos, si nos lo hacen, nos caemos, No podemos quedarnos llorando porque nos equivocamos”.