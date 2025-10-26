Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 08:52
Hernán Torres no pierde la esperanza de clasificar: "nos jugamos la vida"
Millonarios obtuvo una victoria importante ante Santa Fe.
Hernán Torres, entrenador de Millonarios, ofreció declaraciones tras la victoria de su equipo ante Independiente Santa Fe en el clásico capitalino disputado la noche del sábado. El técnico valoró el esfuerzo de sus jugadores, especialmente por haber alcanzado el resultado con un hombre menos durante buena parte del compromiso.
“La expectativa era morir y luchar. En cada partido nos jugamos la vida, con un hombre menos, con un sobre esfuerzo para lograrlo. Le agradecemos a Dios y luego a nuestros jugadores. Hubo un orden importante, fuimos aplicados y aprovechamos la oportunidad. La felicitación es para los jugadores, por todo lo que se ha vivido, por todo lo que ha pasado”, señaló Torres en la rueda de prensa posterior al encuentro.
Vea también: Liga Betplay: así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Millonarios
El entrenador resaltó la actitud del grupo, destacando que el trabajo táctico fue clave para sostener la ventaja y neutralizar las acciones ofensivas del rival. A su vez, hizo referencia al proceso de consolidación del equipo bajo su dirección, explicando que la falta de continuidad en los entrenamientos ha sido uno de los principales desafíos desde su llegada al club.
“Nos falta tiempo. Cuando empecé jugábamos cada dos días. Nos falta tiempo para trabajar. A veces se encuentra la idea, a veces no y eso depende del tiempo. El estilo que queremos transmitirle a ellos, porque por momentos producimos fútbol y por momentos no, eso es tiempo. Hemos tenido solo dos semanas largas de trabajo. Sabíamos que iba a ser así, trabajar sobre el camino, pero hemos tenido la colaboración de nuestros jugadores, sin ellos no se hubiera podido hacer esto”, añadió el estratega.
Le puede interesar: Cuentas de Millonarios y Santa Fe para clasificar a cuadrangulares
Torres también explicó las variantes tácticas que aplicó tras la expulsión de uno de sus jugadores. Detalló cómo ajustó el bloque defensivo para cerrar espacios y condicionar el juego del rival. “Nosotros hacemos zona dos, pero todo el bloque para obligar a los centrales a que jueguen directo. Hoy con un hombre menos tenía que hacerlo como lo hice. Pero nuestra idea es tener, jugar, la posesión, ser contundentes, tener posibilidad de ataque. Aun así estamos llegando con juego directo y eso motiva. Lo hacemos con los volantes que tienen buen pie, no podemos renunciar a eso”, concluyó.
Con este triunfo, Millonarios mantiene opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, mientras continúa adaptándose al estilo que propone su nuevo cuerpo técnico bajo la conducción de Hernán Torres.
Fuente
Antena 2