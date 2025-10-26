Hernán Torres no pierde la esperanza de clasificar: "nos jugamos la vida"

“Nos falta tiempo. Cuando empecé jugábamos cada dos días. Nos falta tiempo para trabajar. A veces se encuentra la idea, a veces no y eso depende del tiempo. El estilo que queremos transmitirle a ellos, porque por momentos producimos fútbol y por momentos no, eso es tiempo. Hemos tenido solo dos semanas largas de trabajo. Sabíamos que iba a ser así, trabajar sobre el camino, pero hemos tenido la colaboración de nuestros jugadores, sin ellos no se hubiera podido hacer esto”, añadió el estratega.

Torres también explicó las variantes tácticas que aplicó tras la expulsión de uno de sus jugadores. Detalló cómo ajustó el bloque defensivo para cerrar espacios y condicionar el juego del rival. “Nosotros hacemos zona dos, pero todo el bloque para obligar a los centrales a que jueguen directo. Hoy con un hombre menos tenía que hacerlo como lo hice. Pero nuestra idea es tener, jugar, la posesión, ser contundentes, tener posibilidad de ataque. Aun así estamos llegando con juego directo y eso motiva. Lo hacemos con los volantes que tienen buen pie, no podemos renunciar a eso”, concluyó.

Con este triunfo, Millonarios mantiene opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, mientras continúa adaptándose al estilo que propone su nuevo cuerpo técnico bajo la conducción de Hernán Torres.