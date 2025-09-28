Hernán Torres no se guardó nada con Millonarios: “Estamos en deuda”

Las estadísticas están para romperse y eso fue justo lo que sucedió en el partido que cerró la jornada sabatina de la Liga BetPlay 2025.-II entre Atlético Nacional y Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot. Una fiesta completa en busca de dar el golpe al cuadro albiazul.

No solo había que hundir al rival, sino que Nacional también tenía que hacer la tarea en un encuentro en el que los últimos resultados han sido desfavorables, especialmente por 12 partidos en todas las competencias que terminaron con seis derrotas y seis empates. De hecho, no ganaban desde 2017 cuando Juan Manuel Lillo era el director técnico y Dayro Moreno jugaba en el cuadro verdolaga.

Pero, todo cambió en el duelo de la fecha 13. Millonarios estaba necesitado con la urgencia de sumar de a tres para acercarse al selecto grupo de los ocho, mientras que Nacional debía respetar la casa para poder afianzarse más en la parte alta de la tabla de posiciones.

Hernán Torres puso la cara en la rueda de prensa y afirmó que todo marchaba bien antes de la desconcentración que permitió el primer gol de William Tesillo y luego el penal de Jorman Campuzano que fue un segundo golpe mayor.

“SEGUIMOS EN DEUDA CON LOS RESULTADOS”; HERNÁN TORRES

En la rueda de prensa posterior al resultado adverso que apagaba la ilusión de meterse entre los ocho en la jornada 13, Hernán Torres afirmó que todo iba bien y estaban cómodos antes de que llegara la primera anotación del cuadro antioqueño, “un buen trabajo hasta el primero gol. Un gol de pelota quieta, una desatención que tuvimos totalmente. Nos sorprendieron, la verdad es esa”.

Y es que, el gol de William Tesillo llegó de una serie de rebotes y una pelota que quedó suelta en el área. Nadie de Millonarios pudo despejarla y el zaguero anotó con tranquilidad. Ese inesperado tanto fue el culpable de mermar a Millonarios, “el equipo lo golpeó bastante ese gol, bajó mucho su nivel futbolístico. Luego llega el penal, muy rápido, y ahí pues Nacional coge la manija del partido”.

Además de todo lo anterior, Hernán Torres sentenció que el equipo queda en deuda con los resultados para sellar la clasificación. Aunque todavía le quedan puntos por delante para lograr el objetivo de entrar a los cuadrangulares semifinales. El entrenador volvió a poner las desatenciones como los culpables de la derrota.

“Teníamos las opciones para convertir en el primer tiempo, no la convertimos. Nacional llegó con esas jugadas de pelota quieta, el tiro de esquina y el penal, convirtió y ganó, ¿no? Me parece que Millonarios hizo un buen trabajo hasta ese momento. Una desatención que nos cuesta caro, que perdemos los puntos y que seguimos en deuda con los resultados que necesitamos tener para las aspiraciones”, concluyó el entrenador tolimense.

EL CLÁSICO QUE PUEDE MARCAR TODO PARA MILLONARIOS

Después de vivir una nueva edición del clásico en Medellín contra Atlético Nacional, Millonarios deberá regresar a casa para verse las caras contra otro rival característico, que, además, espera sellar la clasificación tras un mal arranque igual que los embajadores.

El calendario marca que, después de Nacional, su rival será América de Cali en Bogotá. Un oponente directo en las pretensiones de sellar la clasificación, dado que los escarlatas tampoco arrancaron de buena manera la Liga BetPlay 2025-II. Salieron del fondo de la tabla en la última jornada y ahora pueden clasificar, algo que hace algunas fechas ni Millonarios ni los vallecaucanos veían cercano.

Sumado a este encuentro ante el América de Cali, a Millonarios todavía le falta el segundo clásico bogotano contra Independiente Santa Fe. Un calendario difícil para intentar sellar la clasificación.