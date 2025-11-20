Hernán Torres puso mano dura en Millonarios; primer descarte para el 2026

Para nadie es un secreto que, después de un segundo semestre demasiado irregular para Millonarios, la idea será armarse de manera competitiva para afrontar el 2026. Salidas y nuevas incorporaciones darán de qué hablar en un mercado de fichajes que deberá ser muy amplio.

Millonarios necesitará regresar a la competencia en busca de sellar su clasificación a los cuadrangulares semifinales que será el primer paso para cerrar con broche de oro con un título. Además, la posibilidad de jugar una copa internacional como la Sudamericana sigue tomando forma en el club albiazul.

Con eso en mente, Hernán Torres ya empieza a estructurar lo que será el proyecto en el 2026 en donde se habla de la salida de, por lo menos, dos de los cuatro extranjeros. Santiago Giordana y Bruno Sávio serían los primeros con los que intentarán resolver sus respectivas salidas y mantendrían a Juan Pablo Vargas y Guillermo De Amores.

Pero, los extranjeros no son los únicos que tendrían que cambiar de aires. De hecho, Millonarios ya le habría hecho saber a un jugador que no contará con él para el 2026. En ese sentido, buscarán alternativas para reemplazarlo.

NICOLÁS GIRALDO YA HABRÍA SIDO NOTIFICADO POR MILLONARIOS QUE NO SEGUIRÁ EN 2026

De acuerdo con la información de Mariano Olsen en su cuenta de X, el lateral “Nicolás Giraldo (32) fue notificado por Millonarios que no será tenido en cuenta para el próximo semestre”. Sin embargo, seguiría entrenando con el cuadro albiazul hasta que se defina su próximo rumbo. Giraldo tiene contrato hasta enero de 2027.

Pese a que todavía le queda poco más de un año de contrato, la postura de Millonarios es clara y es la de no contar con el lateral izquierdo para el 2026. Ya arranca la reestructuración del club bogotano, y, seguramente, Nicolás Giraldo no sería el único en salir de la institución en los próximos meses.

Habrá que revisar el tema de los extranjeros y de las demás renovaciones cuando ya definieron la extensión del contrato de Jorge Arias, Andrés Llinás y Leonardo Castro. Sumado a ello, los fichajes que pedirá Hernán Torres justo después de anunciar a Carlos Darwin Quintero como la primera incorporación.

ALBERTO GAMERO YA HABÍA DESCARTADO A NICOLÁS GIRALDO

Cuando Alberto Gamero vivía su última temporada con Millonarios, sonó el rumor de que Nicolás Giraldo iba a llegar a la institución bogotana para reforzar la banda izquierda. No obstante, aunque el jugador ya había aterrizado en la capital y parecía que ya tenía contrato cerrado, le bajaron el dedo.

En ese momento fue el Deportivo Pereira quien aprovechó el descarte de Millonarios con Nicolás Giraldo y se convirtió en el fichaje del cuadro ‘Matecaña’. Duró y jugó poco. Tras la salida de Alberto Gamero de Millonarios, y con la llegada de David González que lo conocía por su experiencia en el Deportes Tolima, volvieron a confiar en el lateral.

Así como en el Pereira, Nicolás Giraldo tampoco contó con la mejor de la suerte en el equipo embajador. En un año apenas alcanzó a sumar siete partidos y no estuvo a la altura en cada encuentro que jugó. Ahora buscará nuevos aires que podrían estar lejos de la capital.