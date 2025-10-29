Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 23:47
Hernán Torres respondió si se va o se queda en Millonarios
El Embajador llegó a 22 puntos y se aferra a un milagro para clasificar a cuadrangulares.
Luego del empate 0-0 entre Millonarios y Once Caldas en El Campín, el técnico Hernán Torres habló en rueda de prensa sobre el presente del equipo, su continuidad y la necesidad de reforzar la plantilla para el próximo semestre. El estratega fue autocrítico, pero también optimista frente al futuro.
Puede leer: Millonarios y Once Caldas empataron y quedaron al borde de la eliminación
Lo que dijo Hernán Torres tras Millonarios 0-0 Once Caldas
“Tengo entendido que los directivos están en la gestión de trabajar en el tema de los refuerzos. Todos los equipos se refuerzan y Millonarios no será la excepción”, dijo Torres, quien asumió el mando hace dos meses tras la salida de Alberto Gamero. El técnico aseguró que la idea es fortalecer una base sólida para volver a pelear en los primeros lugares.
El entrenador fue claro respecto a su deseo de continuar en el cargo. “Lógico que quiero seguir y afrontar el reto. Millonarios es un equipo grande y necesita estar en los primeros lugares. Tengo las mejores ganas de continuar”, enfatizó.
Torres también se refirió a las decisiones tácticas durante el partido ante Once Caldas, en especial del caso de Edwin Mosquera, uno de los jugadores más desequilibrantes. “La data puede marcar eso, pero no tengo más extremos. Era sacar a Beckham o a él y decidí sacar a Beckham. Me parece que en cualquier momento podía desequilibrar”, explicó.
Sobre el rendimiento general del equipo, el técnico reconoció que aún faltan aspectos por mejorar, sobre todo en la zona ofensiva. “Nos faltó contundencia y definición. Hemos tratado de hacer posesión y tenencia, de no jugar directo todo el tiempo, pero necesitamos convertir”, analizó.
A pesar de los resultados irregulares, el entrenador valoró el esfuerzo de sus dirigidos. “El grupo ha mejorado mucho, es un grupo dispuesto, no tengo queja de ellos. Es de insistir, trabajar y no bajar los brazos”, comentó.
Le puede interesar: Definido el primer clasificado a la final de Copa Libertadores 2025
Torres también asumió su cuota de responsabilidad por la campaña actual. “No me puedo disculpar porque soy el responsable, así lleve dos meses. Sabía que la situación era difícil y no me puedo excluir. Le dimos solidez defensiva al equipo y seguimos ajustando detalles”, añadió.
Finalmente, el técnico envió un mensaje de unión y compromiso de cara al cierre de la Liga Betplay. “Este es un deporte colectivo. Hemos tratado de unir al grupo, de darle confianza y mantener una nómina regular. Esperemos que lleguen los refuerzos para completar esta base”, concluyó Torres, dejando claro que su proyecto en Millonarios aún tiene capítulos por escribir.
Fuente
Antena 2