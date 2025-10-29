Hernán Torres respondió si se va o se queda en Millonarios

Luego del empate 0-0 entre Millonarios y Once Caldas en El Campín, el técnico Hernán Torres habló en rueda de prensa sobre el presente del equipo, su continuidad y la necesidad de reforzar la plantilla para el próximo semestre. El estratega fue autocrítico, pero también optimista frente al futuro.

Puede leer: Millonarios y Once Caldas empataron y quedaron al borde de la eliminación

Lo que dijo Hernán Torres tras Millonarios 0-0 Once Caldas

“Tengo entendido que los directivos están en la gestión de trabajar en el tema de los refuerzos. Todos los equipos se refuerzan y Millonarios no será la excepción”, dijo Torres, quien asumió el mando hace dos meses tras la salida de Alberto Gamero. El técnico aseguró que la idea es fortalecer una base sólida para volver a pelear en los primeros lugares.

El entrenador fue claro respecto a su deseo de continuar en el cargo. “Lógico que quiero seguir y afrontar el reto. Millonarios es un equipo grande y necesita estar en los primeros lugares. Tengo las mejores ganas de continuar”, enfatizó.

Torres también se refirió a las decisiones tácticas durante el partido ante Once Caldas, en especial del caso de Edwin Mosquera, uno de los jugadores más desequilibrantes. “La data puede marcar eso, pero no tengo más extremos. Era sacar a Beckham o a él y decidí sacar a Beckham. Me parece que en cualquier momento podía desequilibrar”, explicó.