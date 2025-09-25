Hernán Torres rompió el silencio tras el regaño a Hurtado: "Hágame caso"

Millonarios ha buscado la manera de salir de posiciones incómodas y volver a ser protagonista en la Liga BetPlay. El inicio del segundo semestre no trajo nada bueno con muchas fechas siendo el colero de la tabla de clasificación y con la exigencia de aficionados por cambiar la cara.

Quedaron en evidencia los fichajes de Jorge Cabezas Hurtado, Edwin Mosquera, Alex Castro, entre otros que no calaron de la mejor manera en los hinchas y que no han podido dar un impacto considerable en estos momentos del semestre. Con Hernán Torres en la dirección técnica, el club ha intentado reponerse y está a solo tres puntos del selecto grupo de ocho clasificados.

Sin embargo, en el partido pasado ante Fortaleza, Hernán Torres se enloqueció con Jorge Hurtado que falló un gol cantado para poder aumentar la ventaja. En ese momento, el entrenador ibaguereño aprovechó para llamarlo al banquillo y le recriminó la acción dilapidada. Se le vio desesperado y días después, Octavio Mora entrevistó al director técnico que reveló detalles del regaño.

LO QUE HERNÁN TORRES LE DIJO A JORGE HURTADO EN ESA JUGADA PUNTUAL

Hernán Torres perdió los cabales en esa acción que falló Jorge Hurtado que pudo cambiar el andar del compromiso. Aunque ha jugado bien, le ha faltado el gol al nuevo fichaje de Millonarios. Afortunadamente, el equipo albiazul ganó, porque si hubiese sido diferente, tal vez el airado llamado de atención frente al delantero sería peor.

En la entrevista con Octavio Mora, Hernán Torres reveló lo que le dijo en medio de ese tenso momento y detalló que las cosas venían de minutos anteriores, “le pregunté que si estaba cansado, me dijo que no, entonces le dije, hermano, hágame lo que le mandé a hacer, referéncieme y recorte cuando esté en zona suya; cuando esté en zona de los otros, referencia (Stiven) Vega, usted me lo está dejando suelto y ¿qué pasa viejo? Él me explicó y le dije hágame caso en lo que yo le dije, hágame caso en lo que le mandé y eso fue”.

También afirmó que sabe la actitud que tiene en cancha por el sufrimiento en la raya y por sus indicaciones que a veces se cumplen y en otros casos no, “la vida y el fútbol me ha ido madurando, pero hay momentos en que el chip se le salta a uno y que uno no lo puede controlar. Hay momentos que como ser humano se le salta el chip y a mí me pasa”.

ELOGIOS A JORGE HURTADO: “ME TIENE SORPRENDIDO”

A Jorge le ha hecho falta la anotación en esta nueva etapa con Millonarios. Ha tenido varias oportunidades y ha sido un buen socio de los delanteros albiazules. Aunque en el partido le tocó llamarle la atención, Hernán Torres dejó claro que tiene grandes virtudes que serán determinantes en los próximos juegos.

“Es un jugador muy bueno, me tiene sorprendido, lo que pasa es que hay que inducirlo y ubicarlo y llevarlo a donde queremos que llegue. Tiene todas las capacidades para ser un jugador referente, es joven, yo sé que nos va a dar, que va a cumplir y que va a llenar todas las expectativas de los hinchas de Millonarios”, sentenció el entrenador tolimense.

Además, afirmó que se notan las ansias que tiene de marcar gol, “está ansioso de hacer gol. En todos los partidos quiere meter gol y le he dicho que maneje las ansias. Ya cuando llega hasta el arco rival llega sin piernas. Le va a llegar el gol y tiene que dejar de ser menos ansioso, más solidario, más colectivo y le va a llegar el gol”.