Hernán Torres se adelanta: primera medida con Millonarios para el 2026

Quedan 12 puntos para que termine la Liga BetPlay 2025-II y todavía hay muchos equipos que esperan milagros para poder sellar la clasificación, mientras que hay otros clubes que ya empiezan a visualizar lo que será el 2026 con la necesidad de volver a ser protagonistas en busca del título.

Millonarios quedó muy necesitado después del empate ante Atlético Bucaramanga que complicó bastante las ilusiones del cuadro bogotano. Beckham David Castro abrió la ilusión, pero de manera insólita tras un saque de banda, Fabián Sambueza puso la igualdad final.

Con 18 unidades, Millonarios necesita ganar todo lo que le queda con rivales como Santa Fe y Once Caldas que no le harán la tarea fácil a los dirigidos por Hernán Torres. Además, deberán esperar resultados de otros clubes con la urgencia de estar en las fases finales.

En rueda de prensa posterior a la igualdad con Atlético Bucaramanga, Hernán Torres puso responsables de este momento de Millonarios, habló sobre su futuro inmediato pensando en mantenerse en el cargo en el año siguiente, y, además, visualizando lo que será el proyecto deportivo en el primer torneo del 2026.

LA PRIMERA MEDIDA DE HERNÁN TORRES PARA EL 2026

El entrenador ibaguereño puso la cara en la conferencia de prensa. Indicó que le dejó muy preocupado el gol del empate, “el equipo hizo un buen primer tiempo otra vez, pero no concretamos ese manejo de la pelota. El segundo tiempo ellos cogieron fuerza, siempre estuvimos bien parados y lo malo es que no nos pueden hacer gol de saque de banda. No encuentro la justificación, no encuentro nel por qué. Es triste por lo que nos estamos jugando”.

Posteriormente, señaló a los responsables de este empate, “el segundo tiempo fue muy irregular por la falta de atención que me tiene amargado. Me tiene triste porque se avisan las cosas antes de. Uno se va muy preocupado. Soy el responsable de lo que pase en el equipo, soy el primer responsable de lo que le pasa al equipo”.

A falta de doce puntos y de poder clasificar con mínimas chances, Hernán Torres dejó claro que ya empiezan a preparar lo que será el 2026 con la necesidad de encontrar alternativas, “la junta directiva tiene esa tarea, está en ese compromiso que tiene el equipo del que no me cojan la tarde y de estar evaluando. En su momento serán los que comuniquen las decisiones”.

Sin dar nombres, sentenció que se deben armar con fichajes, “se está trabajando incansablemente. Usted sabe que todos los equipos se refuerzan en las temporadas y Millonarios no va a ser la excepción. Se tiene que reforzar, los que estamos, los que sabemos, los directivos, la hinchada sabe que así va a ser”.

SU FUTURO CON MILLONARIOS

Era imposible no hablar de las próximas decisiones que puedan tomar en Millonarios con la continuidad de Hernán Torres. El entrenador ibaguereño no esquivó la pregunta y afirmó que, “mi contrato está hasta junio del año entrante. Hasta el 30 de junio. Todavía no me han dicho si esto pasa o no pasa con mi continuidad. El compromiso es levantar el equipo futbolísticamente, no dejar de pelear por los puntos y la clasificación”.

Sumado a lo anterior, también señaló que todavía no están muertos en la competencia y en la posibilidad de clasificar, “partido tras partido se agotan las posibilidades, pero siempre hay opciones matemáticas y hasta que haya posibilidades las vamos a pelear. Miraremos qué pasa. Ningún directivo de Millonarios me ha dicho esto ni lo otro. Cuando se hizo el arreglo fue un contrato hasta junio del año entrante y seguiremos esperando si se toma otra decisión o no”.