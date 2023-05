Hernán Torres se destapó: por qué se fue del Tolima y cuándo tuvo contactos con Nacional

La salida de Hernán Torres del Deportes Tolima generó todo tipo de reacciones en el entorno del FPC. El conjunto vinotinto acabó su relación con el entrenador pijao luego de varias temporadas y un éxito deportivo innegable.

Tras haber dejado la institución en donde se consagró campeón, el entrenador estuvo en diálogo con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2. Allí, el técnico hizo referencia a varios temas al rededor de su marcha del club.

Motivo de su salida del Deportes Tolima

"No se dieron los resultados positivos en los últimos juegos. Hubo muchos problemas con las lesiones y para completar la nómina. Esto es fútbol y es muy difícil caerle bien a todo mundo. Yo estoy agradecido con la hinchada, con las directivas, porque me brindó la oportunidad de quedar campeón con el equipo de mis amores, el cuadro de mi tierra".

La relación con el grupo tras su salida

"No tengo nada en contra del grupo, las lesiones nos perjudicaron. La verdad fue un grupo trabajador, nos llevamos muy bien y he recibido muchos mensajes de ellos que están agradecidos por lo que vivimos".

Ofertas para el futuro

"Por ahora, no tenemos ninguna propuesta, no hemos recibido ninguna opción, estamos aquí en Ibagué tratando de cerrar todos los trámites de liquidación con el club y demás".

Las versiones sobre su llegada al Atlético Nacional

"Es por alguna pregunta que me hicieron en una entrevista sobre si alguna vez me había llamado Nacional y yo dije que sí, que como hacía 3 años. Eso que están diciendo que peligra Autori me parece irresponsable. En ningún momento me han llamado, lo que están diciendo es mentira. Fue hace tres años que me preguntaron y fue un presidente que ya no está en el club. Hay que respetar a los técnicos, a mí no me gusta eso, no es correcto.

Versiones sobre problemas en el camerino

"Me parece que cuando uno sale de una institución siempre empieza a haber cosas. En el tiempo que dirigí yo no tuve ningún problema con un jugador de fútbol. Hay códigos que manejamos y destacó la disposición de este grupo humano para trabajar. Nunca hubo nada, la mayoría de los jugadores me dieron su voz de apoyo y agradecimiento cuando me fui del club".

Por ahora, el entrenador tolimense espera sellar sus temas pendientes con el conjunto tolimense. Torres podría ser uno de los entrenadores que tenga un nuevo club durante el periodo de mitad de año.