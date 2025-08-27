Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 07:53
Hernán Torres se 'destapó' y confirmó su objetivo en Millonarios
El entrenador albiazul pasó por los micrófonos de 'Planeta Fútbol' de Antena 2.
En la noche del martes 26 de agosto se efectuó el partido Real Cartagena vs Millonarios por vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay, en el cual los albiazules cayeron 1-2 pero terminaron clasificando a octavos de final debido a la victoria 3-1 en casa. Se trató de un debut agridulce para el entrenador Hernán Torres.
Y es que durante el juego no solamente hubo polémicas sino que se pudo ver un juego pobre de Millonarios, que sembró serias dudas en sus aficionados e incluso en el entrenador, quien no se mostró satisfecho según la entrevista que concedió a 'Planeta Fútbol' de Antena 2.
La entrevista de Hernán Torres en 'Planeta Fútbol' de Antena 2
Inicialmente, Hernán Torres consideró que "el VAR sería importante en estas instancias", teniendo en cuenta los errores arbitrales que hubo en el partido en el estadio Jaime Morón. Sin embargo, también apuntó que no tiene la intención de juzgar a los árbitros sino de preocuparse por dirigir a Millonarios.
Entre otras cosas, Hernán Torres expuso cuál es su intención en este nuevo paso por el Embajador, pues manifestó que "el objetivo es que Millonarios juegue bien al fútbol", haciendo creer que no está a gusto con el presente de su nuevo equipo.
Hernán Torres contó si Millonarios fichará más jugadores
Con base en su primera práctica y en el resultado del primer partido que dirigió, Hernán Torres contó que "se está buscando la posibilidad de contratar un jugador libre", pero Millonarios debe apresurarse para cerrar su llegada, pues la ventana cierra este viernes 29 de agosto.
Sobre las características que debe tener el futbolista que posiblemente firme con Millonarios en los próximos días, Torres comentó que se debe tratar de "un jugador que marque la diferencia. Se está evaluando con los dirigentes".
El Rifle Andrade SÍ es una opción para Millonarios; Hernán Torres lo confirmó
"El Rifle Andrade sí está en carpeta así como otros varios", manifestó Hernán Torres, quien está analizando las características de los jugadores sin contrato para definir si alguno puede llegar a aportar a Millonarios o no.
Por último, acerca de la aprobación de los jugadores que lleguen a Millonarios, el entrenador ibaguereño dijo que "con quien he hablado es con el presidente y el director deportivo", y enfatizó en que, independiente de qué futbolista se trate, "debe tener mi visto bueno".
Próximos partidos de Millonarios
Millonarios jugará el viernes 29 de agosto a las 8:10 p. m. frente a Águilas Doradas en Rionegro por la novena fecha de la Liga Betplay; luego de eso, el sábado 6 de septiembre, recibirá a Independiente Santa Fe a las 8:30 de la noche. Eso sí, se está a la espera de la programación del juego de ida de octavos de final de Copa Betplay ante Envigado, que sería la semana próxima.
Fuente
Antena 2