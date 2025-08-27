Hernán Torres se 'destapó' y confirmó su objetivo en Millonarios

En la noche del martes 26 de agosto se efectuó el partido Real Cartagena vs Millonarios por vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay, en el cual los albiazules cayeron 1-2 pero terminaron clasificando a octavos de final debido a la victoria 3-1 en casa. Se trató de un debut agridulce para el entrenador Hernán Torres.

Y es que durante el juego no solamente hubo polémicas sino que se pudo ver un juego pobre de Millonarios, que sembró serias dudas en sus aficionados e incluso en el entrenador, quien no se mostró satisfecho según la entrevista que concedió a 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

La entrevista de Hernán Torres en 'Planeta Fútbol' de Antena 2

Inicialmente, Hernán Torres consideró que "el VAR sería importante en estas instancias", teniendo en cuenta los errores arbitrales que hubo en el partido en el estadio Jaime Morón. Sin embargo, también apuntó que no tiene la intención de juzgar a los árbitros sino de preocuparse por dirigir a Millonarios.

Entre otras cosas, Hernán Torres expuso cuál es su intención en este nuevo paso por el Embajador, pues manifestó que "el objetivo es que Millonarios juegue bien al fútbol", haciendo creer que no está a gusto con el presente de su nuevo equipo.