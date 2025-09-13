Hernán Torres señaló culpables tras la derrota de Millonarios contra Alianza

Millonarios volvió a mostrar su cara más amarga en la Liga BetPlay. Tras la dolorosa derrota 3-0 ante Alianza en Valledupar, Hernán Torres admitió que la actuación del equipo encendió las alarmas en el camerino. “Debemos cambiar esto cuanto antes”, expresó el técnico, reflejando la urgencia de modificar un panorama que puede comprometer las aspiraciones del conjunto capitalino en el campeonato.

El arranque del compromiso fue un espejo de los problemas que arrastra la plantilla. En el primer tiempo, los bogotanos lucieron desordenados y sin respuesta ante un rival que aprovechó cada error defensivo. Para Torres, la situación es preocupante: “Tenemos que entrar y corregir, los errores están para superarlos”. Esa autocrítica se suma a la presión de la tabla, donde los puntos perdidos pesan cada vez más en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

La expulsión de Sergio Mosquera marcó un antes y un después en el partido. Con un hombre menos, los azules vieron cómo Alianza amplió la ventaja y se adueñó del ritmo del juego. La pelota quieta fue un arma letal para los locales y un dolor de cabeza para una defensa que sigue sin consolidarse. Torres reconoció que el plantel no puede seguir repitiendo las mismas falencias en momentos clave, sobre todo cuando el calendario no da tregua.

El segundo tiempo dejó algunas luces en medio del oscuro panorama. El ingreso de Leo Castro aportó energía y empuje, y el equipo mostró más “lucha y perrenque”, según valoró el propio técnico. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para revertir el marcador ni para calmar la preocupación de los hinchas. La sensación es que se necesita más que actitud para enderezar el rumbo.

La Copa BetPlay aparece como un reto inmediato y determinante. Millonarios perdió 1-0 en la ida de los octavos de final ante Envigado y deberá remontar en casa para seguir con vida en el certamen. Un nuevo tropiezo dejaría al club prácticamente sin margen para pelear títulos en el semestre, aumentando la presión sobre el grupo y su estratega.

La carga de partidos y las ausencias han sido otro factor de peso en esta crisis. En apenas quince días, Torres dirigió siete encuentros, una secuencia que desgasta y limita las posibilidades de ajustes. Además, jugadores como Banguero, Alex Castro y Jorge Arias no han estado disponibles por molestias físicas, obligando a improvisar esquemas y rotaciones que no siempre resultan efectivas.

De cara al futuro inmediato, el mensaje de Hernán Torres es claro. El técnico exige resultados, pero también compromiso colectivo y concentración. Para él, Millonarios debe mostrar carácter, cohesión y orden, sin importar si juega con desventaja numérica o en territorio adverso. La afición espera que estas palabras no se queden solo en intenciones y que pronto se vea un equipo renovado, capaz de recuperar el prestigio y las victorias que su historia demanda.