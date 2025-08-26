Hernán Torres tiene tres jugadores 'preferidos' en Millonarios

Hernán Torres fue anunciado como nuevo entrenador de Millonarios, pues fue buscado de urgencia por los directivos ante la salida de David González por los malos resultados que cosechó en los seis primeros partidos de Liga Betplay 2025-II.

El pasado lunes 25 de agosto inició un nuevo ciclo del ibaguereño al frente de este equipo, pues dirigió su primera práctica y conformó la convocatoria para enfrentar a Real Cartagena este martes por Copa Betplay como visitante. Tres 'viejos conocidos' fueron incluidos.

Millonarios: los tres jugadores favoritos de Hernán Torres

Pues tres jugadores que ya habían trabajado con Hernán Torres hicieron parte de la convocatoria, y probablemente seguirán siendo tenidos en cuenta, ya que -se presume- que entienden la idea de juego del entrenador; estos son Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero.

Si bien no se especula que los tres futbolistas mencionados sean titulares indiscutidos, sí es posible que Mosquera, Arias y Banguero sean tres piezas clave en el funcionamiento de la idea de juego de Hernán Torres en este Millonarios.