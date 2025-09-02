Hernán Torres tomó decisión con Leo Castro para el partido contra Envigado

Millonarios logró acabar con la mala racha que llevó a las directivas a terminar el contrato del técnico David González, una crisis de juego y de resultados que el equipo pudo superar gracias a Hernán Torres.

El entrenador tolimense de 64 años, que desde su llegada ha logrado victoria en la presente Liga BetPlay, ha sufrido solo una derrota, pero en el partido de Copa BetPlay frente al Real Cartagena, resultado que igual le daría boleto para avanzar.

Ahora, el equipo ‘albiazul’ tiene en el horizonte un nuevo desafío, donde el siguiente rival será Envigado por el juego de ida en los octavos de final de la Copa BetPlay, competencia en la que recordemos Millonarios viene de avanzar con un marcador global de 4-3 frente al cuadro ‘heroico’.

Lea también: Hernán Torres no deja de sufrir Millonarios: desalentador parte médico