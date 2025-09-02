Actualizado:
Hernán Torres tomó decisión con Leo Castro para el partido contra Envigado
El entrenador tolimense llegó al equipo 'albiazul' logró su primer triunfo en la liga.
Millonarios logró acabar con la mala racha que llevó a las directivas a terminar el contrato del técnico David González, una crisis de juego y de resultados que el equipo pudo superar gracias a Hernán Torres.
El entrenador tolimense de 64 años, que desde su llegada ha logrado victoria en la presente Liga BetPlay, ha sufrido solo una derrota, pero en el partido de Copa BetPlay frente al Real Cartagena, resultado que igual le daría boleto para avanzar.
Ahora, el equipo ‘albiazul’ tiene en el horizonte un nuevo desafío, donde el siguiente rival será Envigado por el juego de ida en los octavos de final de la Copa BetPlay, competencia en la que recordemos Millonarios viene de avanzar con un marcador global de 4-3 frente al cuadro ‘heroico’.
Leonardo Castro será convocado por Hernán Torres para el duelo ante Envigado
El compromiso por la Copa BetPlay se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, duelo donde seguramente el delantero Leonardo Castro no estará incluido en la convocatoria del técnico Torres, esto, pese a que múltiples reportes indican que el goleador ya superó su lesión y se encuentra disponible físicamente para jugar.
Así lo confirmó el periodista de Antena 2 Guillermo Arango, mencionando que “se le va a dar una espera a Leo castro para que pueda estar en el duelo ante Santa Fe”, el cual tiene un significado de mayor importancia y que se disputará el próximo sábado 6 de septiembre (8:30 p.m.) con Millonarios siendo local en El Campín.
¡Último entrenamiento antes del viaje para enfrentar a Envigado por Copa! 🔥💪⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/w6xzMBBUkr— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 2, 2025
Las otras recientes bajas que tendrá Millonarios ante Envigado
La fuente indica que el arquero Guillermo de Amores no estará presente por el golpe que sufrió en el partido pasado ante Águilas Doradas, así que el Iván Arboleda sería convocado por primera vez tras anunciarse su regreso a Millonarios para ser titular ante el cuadro naranja.
Por otro lado, el mediocampista Nicolás Arévalo se está recuperando de un trauma en el cuello del pie que sufrió en el partido pasado, una lesión que no es de gravedad y que se espera no complique su presencia para el clásico del fin de semana.
