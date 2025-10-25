Actualizado:
Hernán Torres y una declaración antes del clásico: "Siempre motivan"
Millonarios se prepara para enfrentar a Santa Fe en un duelo clave para sus aspiraciones.
El entrenador de Millonarios, Hernán Torres, habló en la previa del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe, encuentro decisivo para las aspiraciones del conjunto embajador en la Liga BetPlay. El técnico fue claro: su equipo llega motivado, enfocado en corregir los errores defensivos recientes y con la intención de sacar adelante un partido que siempre significa algo más para la hinchada azul.
Un clásico que motiva por sí solo
Torres reconoció que este tipo de partidos no necesitan preparación emocional extra, pues la rivalidad histórica entre Millonarios y Santa Fe genera por sí misma una motivación especial.
“Los clásicos siempre motivan, estés como estés. La motivación tiene que ser importante, estar plena y 10 puntos para enfrentar el partido mañana”, aseguró el entrenador, confiado en la mentalidad de su grupo.
El técnico también destacó la importancia del compromiso, no solo por la rivalidad, sino porque Millonarios necesita sumar de a tres para seguir con opciones de clasificar entre los ocho. Actualmente, el equipo se encuentra al borde de la zona de clasificación, por lo que el duelo ante el campeón vigente del fútbol colombiano tiene un valor doble.
Correcciones defensivas y respeto por el rival
Torres admitió que los errores defensivos recientes han costado puntos importantes, especialmente en jugadas de pelota quieta.
“Son desatenciones, no es falta de capacidad. El gol de Pereira y el de Bucaramanga fueron de saque de banda, anotaciones que se hubieran podido evitar. Lo hemos trabajado, debemos corregir y más que todo en ese juego aéreo en donde Santa Fe es muy fuerte”, explicó el técnico.
Sobre el rival, Torres no escatimó elogios:
“Es un gran equipo, el reciente campeón del fútbol colombiano. Tiene mucho orden, jugadores importantes y desequilibrantes. No será fácil, los clásicos son partidos aparte tanto para ellos como para nosotros, pero tenemos toda la intención de sacarlo adelante”, concluyó.
Con el ambiente del clásico bogotano encendido, Millonarios buscará este fin de semana una victoria que lo mantenga con vida en la lucha por los cuadrangulares y le devuelva la confianza tras las últimas jornadas.
