Hernán Torres y una declaración antes del clásico: "Siempre motivan"

Un clásico que motiva por sí solo

Torres reconoció que este tipo de partidos no necesitan preparación emocional extra, pues la rivalidad histórica entre Millonarios y Santa Fe genera por sí misma una motivación especial.

“Los clásicos siempre motivan, estés como estés. La motivación tiene que ser importante, estar plena y 10 puntos para enfrentar el partido mañana”, aseguró el entrenador, confiado en la mentalidad de su grupo.

El técnico también destacó la importancia del compromiso, no solo por la rivalidad, sino porque Millonarios necesita sumar de a tres para seguir con opciones de clasificar entre los ocho. Actualmente, el equipo se encuentra al borde de la zona de clasificación, por lo que el duelo ante el campeón vigente del fútbol colombiano tiene un valor doble.