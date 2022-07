Herrera pidió disculpas a la hinchada y felicitó a Millonarios tras derrota de Nacional

Atlético Nacional no levanta cabeza en la Liga BetPlay después de caer en la noche del sábado 16 de julio 1-2 ante Millonarios en condición de local en partido de la fecha 3.

Al término del compromiso, Hernán Darío Herrera, director técnico del conjunto 'verdolaga', le pidió afición a la hinchada por la presentación del equipo, al mismo tiempo felicitó a Millonarios, pero también argumentó el bajó rendimiento de sus jugadores.

"Pedirle disculpas a la afición, también hay que felicitar a Millonarios por lo que hizo. Nosotros venimos de un título, apenas estamos volviendo otra vez, de este bache vamos a salir. Vamos a recuperar el equipo que teníamos", afirmó.

Al ser consultado por la actitud de sus jugadores, Herrera defendió a su plantilla y reiteró que no ha tenido de trabajar luego de conseguir el título del primer semestre.

"Defiendo al grupo en la parte de actitud. Ha respondido, no en resultados. Vinimos de una para por el título y nos está costando, tenemos que estar tranquilos, sabemos para dónde vamos. Tenemos Copa BetPlay y Liga. Nos interesa recuperar el grupo en la parte anímica. Lo que pasó hoy se fue y ahora viene la recuperación".

El estratega 'verdolaga' aseguró que después del título no ha podido completar sesiones de entrenamiento, por lo que aprovechará la semana para afinar detalles y preparar la nómina.

"Después del título no hemos trabajo. No se han hecho sesiones de entrenamiento. Nos toco jugar con Junior, Jaguares y ahora con Millonarios. No tenemos trabajo todavía, tendremos una semana larga para acomodar el equipo".