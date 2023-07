"Hicimos un partido bueno": Lucas González rescata lo hecho por el América pese al empate como local

Este domingo tuvo lugar el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto en una nueva fecha de la Liga Betplay. Aunque los escarlatas fueron dominadores durante casi todo el partido, no lograron concretar muchas situaciones de gol ante un rival que logró el empate en la recta final del encuentro.

Si bien el equipo dirigido por Lucas González lleva cuatro puntos de seis posibles, el resultado frente al cuadro volcánico no deja de causar cierta desazón por el hecho de que se pudo haber conseguido el triunfo.

Justamente, el entrenador dio sus impresiones tras el empate en el Estadio Pascual Guerrero de Cali: "Hay frustración porque tú haces algo y sigues un camino, pero no sale como se esperaba. Hoy hicimos un partido bueno porque creamos ocasiones sobre un equipo que se mete atrás. Tuvimos suficientes ocasiones para incluso ganar el partido a pesar de que concedimos el gol del empate", aseguró en rueda de prensa.

El estratega reconoció las virtudes de su rival y aseguró que buscará modificar su esquema dependiendo de las situaciones que se presenten en los próximos partidos. Asimismo, señaló lo que puede ofrecer América de aquí en adelante.

"Lo que más triste me pone es ver a esas personas que hacen el esfuerzo por ver a su equipo, pero no tienen la alegría de disfrutar la victoria. Haremos lo posible por ganar el próximo partido. Lo que sí puedo prometer es que vamos a ir a ganar y no a especular. Vamos a dominar al rival y tratar de generar más situaciones de las que nos crean", afirmó.

A pesar de que el resultado no fue bueno, González confía en tener el equipo que quiere ver para ser protagonista en el campeonato.

Próximo partido del América

El próximo partido del América por la Liga Betplay será como visitante de La Equidad. Este tendrá lugar el próximo 6 de agosto a las 4:00 de la tarde.

