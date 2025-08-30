Hincha del Cali murió previo al partido con DIM; así fueron los hechos

Un lamentable hecho en las afueras del estadio del Deportivo Cali marcó la antesala del partido entre el cuadro azucarero e Independiente Medellín. En medio de la multitud que recibió al bus del equipo local este sábado 30 de agosto, se presentó un accidente que dejó como saldo la muerte de Juan Pablo Núñez Sarmiento, hincha del club local, y a una joven herida que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

¿Cómo murió el hincha de Cali a las afueras del estadio?

El siniestro ocurrió cuando Núñez, quien se movilizaba en motocicleta, fue arrollado en medio de la concentración de aficionados. El impacto fue fatal y, pese a los intentos de auxilio, perdió la vida en el lugar. La joven que lo acompañaba resultó con lesiones de consideración y permanece bajo observación médica.

Este episodio generó conmoción entre los hinchas, jugadores y directivos del Deportivo Cali, pues la situación retrasó la llegada del plantel al estadio y obligó a la Dimayor a modificar la programación inicial. El partido, previsto para las 7:30 de la noche, fue reprogramado para las 7:50 p. m.

En medio de la emergencia, el Independiente Medellín prestó su bus para que los jugadores del Deportivo Cali pudieran llegar con mayor seguridad al escenario deportivo. La delegación vallecaucana había quedado atrapada en la multitud que bloqueó los accesos al estadio.