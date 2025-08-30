Actualizado:
Hincha del Cali murió previo al partido con DIM; así fueron los hechos
Además, una joven resultó herida al ser impactada por el bus que movilizaba a la delegación del equipo local.
Un lamentable hecho en las afueras del estadio del Deportivo Cali marcó la antesala del partido entre el cuadro azucarero e Independiente Medellín. En medio de la multitud que recibió al bus del equipo local este sábado 30 de agosto, se presentó un accidente que dejó como saldo la muerte de Juan Pablo Núñez Sarmiento, hincha del club local, y a una joven herida que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.
¿Cómo murió el hincha de Cali a las afueras del estadio?
El siniestro ocurrió cuando Núñez, quien se movilizaba en motocicleta, fue arrollado en medio de la concentración de aficionados. El impacto fue fatal y, pese a los intentos de auxilio, perdió la vida en el lugar. La joven que lo acompañaba resultó con lesiones de consideración y permanece bajo observación médica.
Este episodio generó conmoción entre los hinchas, jugadores y directivos del Deportivo Cali, pues la situación retrasó la llegada del plantel al estadio y obligó a la Dimayor a modificar la programación inicial. El partido, previsto para las 7:30 de la noche, fue reprogramado para las 7:50 p. m.
En medio de la emergencia, el Independiente Medellín prestó su bus para que los jugadores del Deportivo Cali pudieran llegar con mayor seguridad al escenario deportivo. La delegación vallecaucana había quedado atrapada en la multitud que bloqueó los accesos al estadio.
La solidaridad del equipo visitante permitió evitar un retraso mayor y facilitó la logística de un compromiso que ya estaba condicionado por el ambiente de tensión. Ambos equipos realizaron trabajos de calentamiento en cancha antes del pitazo inicial.
Aunque finalmente el partido se disputó, la jornada quedó marcada por la tragedia que cobró la vida de un hincha y dejó a una joven herida, recordando que el fútbol colombiano no puede estar ajeno al dolor que generan este tipo de situaciones extradeportivas.
Raúl Giraldo y Alberto Gamero lamentaron la muerte de hincha del Cali
Cuando los dos equipos ya se situaban en el estadio, Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín, atendió a Win Sports, y reconoció que se trató de un hecho infortunada, pero que su equipo promueve el juego limpio y la paz, y por ende cedió su bus al equipo local para que llegara a Palmaseca. "Vamos a brindar un bonito espectáculo", dijo.
Por su parte, Alberto Gamero, entrenador de Deportivo Cali, comentó que se sienten conmocionados por la muerte del aficionado, y dijo que la intención de sus dirigidos es ganar en homenaje a Juan Pablo Núñez Sarmiento.
Dimayor también expresó sus condolencias por la muerte del hincha de Deportivo Cali.
