Sáb, 23/08/2025 - 19:42
Hinchas de Millonarios atacaron el bus del equipo antes del partido ante Junior
La situación ocurrió en la previa del partido ante Junior.
Millonarios volvió a vivir otra situación para la vergüenza. El conjunto embajador, que transitaba camino al Estadio El Campín para el duelo por la fecha 8 de la Liga Betplay ante Junior, recibió un duro ataque por un grupo de sus hinchas más radicales. El vehículo fue atacado con piedras y huevos y hasta el momento no se reportan heridos ni lesiones de consideración.
#CortitasYalPie— Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) August 23, 2025
