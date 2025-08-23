Cargando contenido

Millonarios vs Unión Magdalena - Liga Betplay
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 19:42

Hinchas de Millonarios atacaron el bus del equipo antes del partido ante Junior

La situación ocurrió en la previa del partido ante Junior.

Millonarios volvió a vivir otra situación para la vergüenza. El conjunto embajador, que transitaba camino al Estadio El Campín para el duelo por la fecha 8 de la Liga Betplay ante Junior, recibió un duro ataque por un grupo de sus hinchas más radicales. El vehículo fue atacado con piedras y huevos y hasta el momento no se reportan heridos ni lesiones de consideración.

Espere más información...

En esta nota
Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

