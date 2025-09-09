Actualizado:
Hinchas de Millonarios piden que una figura se "largue" a Santa Fe
La polémica se abrió luego del clásico capitalino de la décima fecha.
Millonarios, que atraviesa una crisis deportiva, viene de empatar 0-0 contra Independiente Santa Fe por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, y algunos aficionados han perdido la paciencia con la plantilla, más que con la dirigencia, inclusive.
Y es que si se tiene en cuenta que en el semestre anterior los azules perdieron la posibilidad de ir a la final en un clásico ante el León, la 'herida sigue abierta', y más ahora con un futbolista quien compartió con jugadores de Santa Fe al término del último partido.
Nicolás Arévalo es fuertemente criticado por hinchas de Millonarios
Una vez terminó el clásico de este sábado 6 de septiembre, Nicolás Arévalo fue a saludar a algunos jugadores de Independiente Santa Fe, algo que no fue bien visto por hinchas de Millonarios, quienes se han dejado llevar por la ira y aseguran que el mediocampista es hincha del León.
Además, los pocos aficionados que han criticado a Arévalo, relacionan que el jugador fue responsable del primer gol que le anotó Santa Fe a Millonarios en los cuadrangulares del 2025-I y consideran que el futbolista no debería vestir más la camiseta del Embajador.
Hinchas de Millonarios piden que Nicolás Arévalo vaya a jugar en Santa Fe
Las críticas han llegado al punto de pedirle a Nicolás Arévalo que se "largue" a Independiente Santa Fe, otros han dicho que el jugador es hincha del Rojo, y hay quienes no perdonan que haya saludado a jugadores del equipo rival tras el clásico.
Infortunadamente parece que a los aficionados se les ha olvidado que los jugadores de distintos equipos aplican -como en muchas profesiones- el colegaje, y comparten entre sí sin importar si defienden o no los intereses del mismo club.
Además, en este caso específico, los pocos hinchas de Millonarios que han criticado a Nicolás Arévalo han olvidado que el '5' es es uno de los futbolistas más capaces que hay en la plantilla, sin contar que es joven (22 años) y canterano.
Las críticas que ha recibido Nicolás Arévalo de hinchas de Millonarios
QUE SE LARGUE PARA @SantaFe !!!!! https://t.co/jBXQYNqTwe— ★ 𝐄𝐋 𝐅𝐀𝐌𝐎𝐒𝐎 𝐄𝐌𝐁𝐀𝐉𝐀𝐃𝐎𝐑 ★ (@JUANCAR92726448) September 8, 2025
El club está pasando una dura situación de resultados, les regalo el partido anterior, no ganan y el sale a besar a los vecinos... que hijueputa!!— Carlos Mario Ramirez (@carlosmr_1) September 9, 2025
