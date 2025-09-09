Hinchas de Millonarios piden que una figura se "largue" a Santa Fe

Millonarios, que atraviesa una crisis deportiva, viene de empatar 0-0 contra Independiente Santa Fe por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, y algunos aficionados han perdido la paciencia con la plantilla, más que con la dirigencia, inclusive.

Y es que si se tiene en cuenta que en el semestre anterior los azules perdieron la posibilidad de ir a la final en un clásico ante el León, la 'herida sigue abierta', y más ahora con un futbolista quien compartió con jugadores de Santa Fe al término del último partido.

Nicolás Arévalo es fuertemente criticado por hinchas de Millonarios

Una vez terminó el clásico de este sábado 6 de septiembre, Nicolás Arévalo fue a saludar a algunos jugadores de Independiente Santa Fe, algo que no fue bien visto por hinchas de Millonarios, quienes se han dejado llevar por la ira y aseguran que el mediocampista es hincha del León.

Además, los pocos aficionados que han criticado a Arévalo, relacionan que el jugador fue responsable del primer gol que le anotó Santa Fe a Millonarios en los cuadrangulares del 2025-I y consideran que el futbolista no debería vestir más la camiseta del Embajador.