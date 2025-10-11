Cargando contenido

Miguel Russo en medio de Gustavo Serpa, máximo accionista, y Enrique Camacho, presidente de Millonarios
Inaldo Pérez, Antena 2 RCN
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 14:23

Hinchas de Millonarios y un gesto para el recuerdo: Así fue el homenaje a Russo

La hinchada de Millonarios estuvo a la altura con un conmovedor homenaje para Russo.

Millonarios siempre se ha caracterizado por ser una de las hinchadas más fieles del futbol profesional colombiano, una fanaticada que acompaña al equipo tanto en los buenos como en los malos momentos y en este caso no fue la excepción. Tras la muerte de Miguel Ángel Russo se realizó un homenaje que realmente estuvo a la altura. 

Velas, cantos y sentimiento hubo en la noche en el Campin destinada a recordar al entrenador argentino. 

Así fue el homenaje

Los comandos azules una de las barras bravas más importantes del país se unieron para recordar al entrenador que fue campeón con Millonarios en la histórica final entre los dos más grandes de la capital colombiana. En una noche llena de sentimiento en el Campin hubo banderas,velas, retratos y cantos en honor a Russo en un acto que deja a los fanáticos de Millonarios realmente emocionados con lo que se hizo.

En la noche de ayer, 10 de octubre de 2025, se reunieron en la que siempre ha sido su gradería todos los comandos, con permiso de Sencia y de la Alcaldía de Bogotá para rendir homenaje al recientemente fallecido entrenador. Russo dejó muchos recuerdos en el equipo azul y siempre será recordado como un grande. 

Todo se cura con amor

Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en Millonarios durante su paso entre 2017 y 2018, cuando llevó al equipo a conquistar la Liga Finalización 2017, la ansiada estrella 15 y la Superliga 2018. Con su liderazgo sereno, disciplina táctica y cercanía con los jugadores, logró reconstruir el espíritu del club y devolverle la gloria. Su legado fue aún más inspirador porque dirigió mientras enfrentaba una dura lucha contra el cáncer, demostrando fortaleza y compromiso. Russo no solo hizo campeón a Millonarios, también se ganó el corazón de su hinchada por su calidad humana y su ejemplo de vida.

