Hinchas de Millonarios y un gesto para el recuerdo: Así fue el homenaje a Russo

Así fue el homenaje

Los comandos azules una de las barras bravas más importantes del país se unieron para recordar al entrenador que fue campeón con Millonarios en la histórica final entre los dos más grandes de la capital colombiana. En una noche llena de sentimiento en el Campin hubo banderas,velas, retratos y cantos en honor a Russo en un acto que deja a los fanáticos de Millonarios realmente emocionados con lo que se hizo.

En la noche de ayer, 10 de octubre de 2025, se reunieron en la que siempre ha sido su gradería todos los comandos, con permiso de Sencia y de la Alcaldía de Bogotá para rendir homenaje al recientemente fallecido entrenador. Russo dejó muchos recuerdos en el equipo azul y siempre será recordado como un grande.