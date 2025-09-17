Actualizado:
Hinchas de Nacional 'coquetean' con un DT para remplazar a Gandolfi
Luego de muchas especulaciones, el Verde anunció la salida de Javier Gandolfi.
Atlético Nacional anunció el pasado martes 16 de septiembre la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica, pues la dirigencia llegó a un acuerdo con el argentino para terminar el vínculo laboral y ahora busca con afán su remplazo.
Varios entrenadores han sonado para llegar al cuadro antioqueño, y en las últimas horas ha hecho 'eco' el 'coqueteo' entre un técnico local y la hinchada, por más de que parezca una operación un poco complicada.
Leonel Álvarez, ¿en carpeta para llegar a Nacional?
Se ha rumorado que Leonel Álvarez podría convertirse, por fin, en el nuevo técnico de Atlético Nacional, teniendo presente que este siempre ha sido el deseo del entrenador de 60 años. Un par de publicaciones del DT han generado bastante ruido.
Asimismo, los hinchas del Verde se han pronunciado en redes sociales y en buena medida han expuesto su deseo de que el equipo trabaje bajo las órdenes de Leonel Álvarez. Claro está que habría una 'traba'.
Actualmente Leonel es el entrenador de Atlético Bucaramanga, equipo que marcha en la primera posición de la Liga Betplay, siendo este un argumento para permanecer al frente de los Leopardos.
Además, en un caso hipotético en que Nacional contrate a Leonel Álvarez, este tendría que dirigir desde un palco, pues al ya haber sido DT de otro club de Liga Betplay durante el segundo semestre del año, estaría impedido para hacerlo desde la zona técnica.
Es pertinente afirmar que la posible llegada de Leonel Álvarez a Atlético Nacional tan solo es una hipótesis que han manejado los aficionados, quienes han relacionado los posteos del entrenador en sus redes sociales con el viejo anhelo de dirigir al Verde.
Se espera que en los próximos días se anuncie oficialmente al que será el remplazante de Javier Gandolfi en la dirección técnica de Atlético Nacional.
