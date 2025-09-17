Hinchas de Nacional 'coquetean' con un DT para remplazar a Gandolfi

Atlético Nacional anunció el pasado martes 16 de septiembre la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica, pues la dirigencia llegó a un acuerdo con el argentino para terminar el vínculo laboral y ahora busca con afán su remplazo.

Varios entrenadores han sonado para llegar al cuadro antioqueño, y en las últimas horas ha hecho 'eco' el 'coqueteo' entre un técnico local y la hinchada, por más de que parezca una operación un poco complicada.

Leonel Álvarez, ¿en carpeta para llegar a Nacional?

Se ha rumorado que Leonel Álvarez podría convertirse, por fin, en el nuevo técnico de Atlético Nacional, teniendo presente que este siempre ha sido el deseo del entrenador de 60 años. Un par de publicaciones del DT han generado bastante ruido.

Asimismo, los hinchas del Verde se han pronunciado en redes sociales y en buena medida han expuesto su deseo de que el equipo trabaje bajo las órdenes de Leonel Álvarez. Claro está que habría una 'traba'.