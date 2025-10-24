Hinchas de Santa Fe calientan el clásico con gestos ofensivos al recuerdo de Russo

Independiente Santa Fe y Millonarios se vuelven a ver las caras en un clásico bogotano que dará de qué hablar, especialmente por las aspiraciones de ambas instituciones. El cuadro cardenal aspira a afianzarse dentro de los ocho, mientras que los albiazules tienen mínimas chances de clasificar a los cuadrangulares, siempre y cuando ganen todo lo que les queda.

Vea también:

Como ha sido la costumbre en anteriores ediciones del clásico, las dos hinchadas calientan la previa de los partidos. Últimamente ha sido Santa Fe quien ha desatado más polémicas con el mural de Radamel Falcao García que está ubicado por el Estadio El Campín que fue vandalizado por hinchas cardenales.

El homenaje al goleador de la Selección Colombia terminó con un escudo de Santa Fe en el rostro de Falcao y con rayones. Ahora volvieron a hacer de las suyas manchando la memoria de Miguel Ángel Russo que falleció hace unas semanas el 8 de octubre de 2025.

MURAL DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO FUE VANDALIZADO

Después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, la hinchada de Millonarios no ha dejado de brindarle homenajes al entrenador que los sacó campeones en el 2017, justamente enfrentando nada más ni nada menos que a Santa Fe en una final recordada por todo el aficionado albiazul.

Le puede interesar:

Sin duda alguna, los hinchas de Santa Fe no pueden olvidar esa final. Su rival de patio los privó cuando buscaban dar un golpe que terminó dando Millonarios con ese título que no se borra nunca. Ganarle al clásico rival sabe de otra manera y los ‘Embajadores’ pueden darse ese lujo.

Entre los homenajes que le hicieron a Miguel Ángel Russo, cerca del Estadio El Campín, volvieron a pintar otro mural del estratega con las camisetas donde salió laureado como director técnico y con la frase célebre de “Todo se cura con amor” que se viralizó cuando estaba en Millonarios sufriendo por el cáncer de próstata y de vejiga y después de una operación dijo esas palabras que lo marcaron.

La hinchada de Santa Fe calentó el clásico rayando nuevamente el mural y dibujando un escudo del club cardenal en el rostro de Miguel Ángel Russo. De esa manera, volvieron a actuar de manera vandálica frente a un director técnico histórico para el hincha de Millonarios.

Lea también:

Este tipo de detalles también empieza a dejar en evidencia la seguridad que hay por las inmediaciones del Estadio El Campín y prende alarmas para lo que será el partido entre Santa Fe y Millonarios en un clásico de necesidades para ambos clubes este sábado 25 de octubre.