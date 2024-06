Histórico club de Colombia renombrará su estadio: ídolo inmortalizado

El segundo semestre tendrá varios cambios, no solo en cuanto a lo deportivo por parte de las instituciones colombianas, sino que también en cuanto a la organización de estadios y de localías para los grandes del balompié colombiano. Santa Fe y Millonarios, sumado a Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín y América de Cali tendrán que buscar nuevo recinto deportivo por cuarenta días, a causa del Mundial Femenino Sub-20.

Sin embargo, la búsqueda de un estadio en donde jugar los partidos de locales no sería el único cambio drástico que tendrán los clubes. Atlético Nacional no perdió tiempo y solicitó poder jugar en Manizales en el Palogrande, pero a última hora, le negaron esa posibilidad por lo que podía generar las hinchadas verdolagas y de Once Caldas conviviendo.

Atlético Bucaramanga está a un paso de hacer historia en el Fútbol Profesional Colombiano. Los separa 90 minutos de la posibilidad de quedar campeones por primera vez, y vencer 75 años sin títulos en la máxima categoría. No obstante, antes de encarar la segunda final, el Estadio Alfonso López recibió una sanción por la invasión. Esta será la última ocasión en la que ese recinto deportivo sea conocido con ese nombre.

EL ALFONSO LÓPEZ QUEDARÁ RECORDADO PARA LA HISTORIA

El último encuentro que se disputó en la casa de los ‘Leopardos’ significó un hecho histórico con el triunfo de Atlético Bucaramanga contra Independiente Santa Fe por la final de la Liga BetPlay 2024-I. Una victoria que será recordada como el último posible antecedente disputado en el Alfonso López.

Pues bien, en medio del caos suscitado por encaminar la final, por petición de la Gobernación de Santander, buscarán la manera de cambiarle el nombre al estadio, con el anhelo de brindarle tributo al máximo ídolo de la institución, Américo Montanini, quien vistió los colores del club en dos procesos, de 1956 a 1961 y de 1964 a 1968.

El 20 de noviembre, el máximo goleador del torneo de 1958, Américo Montanini, falleció a los 90 años. Juvenal Díaz Mateus, Gobernador de Santander afirmó su decisión, “lo vamos a cambiar, ya hicimos una encuesta, el martes tendré un consejo de gobierno y estaremos informando a la opinión pública cómo se va a llamar el estadio. La encuesta la ganó Américo Montanini, pero vamos a hacer algo que va a dejar contentos a todos los santandereanos”.