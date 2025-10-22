Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 17:56
Tradicional equipo del FPC anunció la salida de su presidente
El directivo podría llegar a otra institución del FPC.
Envigado Fútbol Club, uno de los equipos que se ha convertido en histórico del Fútbol Profesional Colombiano, anunció este miércoles 22 de octubre la salida de su presidente Ramiro Alberto Ruíz.
A través de un comunicado oficial, el conjunto antioqueño, que disputará la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2026,, dio a conocer la noticia.
"Envigado Fútbol Club informa que el señor Ramiro Alberto Ruíz finaliza su etapa como presidente de la institución en acuerdo con la Junta Directiva", detalla el comunicado.
El cuadro antioqueño anunció, además, que mantendrá su compromiso y crecimiento como 'Cantera de Héroes'.
"El club reafirma su compromiso con la continuidad, la transparencia y el crecimiento de la cantera de hérores, orgullo del fútbol colombiano".
¿Ramiro Ruíz llegará a grande del FPC?
A pesar de que no se dieron detalles del por qué Ramiro Ruíz dejó la presidencia de Envigado, extraoficialmente se ha conocido que el directivo, que aspiró a la presidencia de la Dimayor, contaría con ofertas para llegar a un equipo grande del Fútbol Profesional Colombiano.
Ruíz se ha destacado en los últimos años como uno de los directivos de mayor prestigio y mejores resultados en el balompié nacional, por lo que sería tentado por alguna otra institución de mayor trayectoria.
Envigado en 2025
En la temporada 2025, Envigado FC no pudo conservar la categoría, por lo que descendió a la segunda división del fútbol colombiano y en el 2026 jugará en el Torneo BetPlay.
A pesar del descenso, el conjunto naranja ha sorprendido en la Copa BetPlay al haber llegado hasta la instancia de semifinales en donde se medirá con Deportivo Independiente Medellín por un lugar en la final.
Fuente
Antena 2