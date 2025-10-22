Tradicional equipo del FPC anunció la salida de su presidente

Envigado Fútbol Club, uno de los equipos que se ha convertido en histórico del Fútbol Profesional Colombiano, anunció este miércoles 22 de octubre la salida de su presidente Ramiro Alberto Ruíz.

A través de un comunicado oficial, el conjunto antioqueño, que disputará la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2026,, dio a conocer la noticia.

"Envigado Fútbol Club informa que el señor Ramiro Alberto Ruíz finaliza su etapa como presidente de la institución en acuerdo con la Junta Directiva", detalla el comunicado.

El cuadro antioqueño anunció, además, que mantendrá su compromiso y crecimiento como 'Cantera de Héroes'.

"El club reafirma su compromiso con la continuidad, la transparencia y el crecimiento de la cantera de hérores, orgullo del fútbol colombiano".