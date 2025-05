Equipo del FPC hizo grave denuncia: "se hizo el pendejo"

Está a punto de llegar a su fin la fase de "todos contra todos" de la Liga BetPlay y junto con ello se van posicionando los ocho mejores equipos que continuarán en competencia a los cuadrangulares finales del certamen, pero también se mueve significativamente la zona del descenso, en donde justamente se encuentra penando Boyacá Chicó.

El cuadro boyacense no pudo "levantar cabeza" desde que regresó a jugar a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano y en la presente edición de la Liga BetPlay ya estaría haciendo cuentas para no volver a descender. Sin embargo, hubo una peculiar situación que los hubiera permitido sumar de a tres unidades y junto con ello mejorar el promedio para quedarse en primera y fue justo en el duelo contra Fortaleza en el Estadio La Independencia, en donde terminaron cayendo por un marcador de 0-2, aunque todo hubiera podido llegar a ser diferente si les hubieran pitado un polémico penal que no fue ni siquiera revisado por el VAR y que provocó que el máximo accionista, Eduardo Pimentel, tomara medidas e hiciera la respectiva denuncia.

Pimentel no se guardó nada y fue en contra de Dimayor con polémicas declaraciones

El polémico caso que se vivió en el partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay entre Boyacá Chicó y Fortaleza sigue sin ser resuelto por parte de las entidades que rigen el fútbol colombiano, ya que no solamente no fue pitado un claro penal a favor de la escuadra 'ajedrezada' y que les pudo haber costado la victoria, sino que tampoco se han entregado los audios del VAR en donde se dé una razón del por qué no fue otorgado el penal, lo cual forma parte del reglamento del FPC.

Ello llevó a que, casi después de un mes, el máximo accionista, Eduardo Pimentel, se tomara las redes sociales de Boyacá Chicó para hacer una denuncia pública al respecto con el fin de que las respectivas pruebas sean entregadas o se tomen "cartas en el asunto", ya que también comienza a ser dudosa la presencia del VAR en el compromiso, lo que podría llegar a ser mucho más grave.