Histórico Fortaleza: El equipo capitalino selló su clasificación

Fortaleza, imparable en Techo

Los ‘Amix’ ratificaron su fortaleza como locales, pues ya suman 23 de los 27 puntos posibles en su estadio: siete triunfos y dos empates en nueve partidos. Ante Deportivo Pasto, dominaron de principio a fin, manejando la posesión del balón y presionando alto para no dejar jugar al rival, que apostó por esperar y salir rápido de contragolpe.

El marcador se abrió al minuto 38, cuando Santiago Jiménez, defensor del equipo nariñense, marcó en propia puerta para el 1-0 a favor de Fortaleza. Ese tanto dio tranquilidad a los locales, que siguieron controlando el ritmo del partido y se fueron al descanso con ventaja.