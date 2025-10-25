Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 08:33
Histórico Fortaleza: El equipo capitalino selló su clasificación
Fortaleza está firmando una temporada para la historia y consiguió su clasificación.
Fortaleza CEIF sigue haciendo historia en la Liga BetPlay. El equipo bogotano venció 2-0 a Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano de Techo, sumó 31 puntos y se aseguró un lugar entre los ocho mejores del campeonato. Los dirigidos por Sebastián Oliveros confirmaron su gran momento con una nueva victoria en casa y se consolidaron como una de las revelaciones del torneo.
Fortaleza, imparable en Techo
Los ‘Amix’ ratificaron su fortaleza como locales, pues ya suman 23 de los 27 puntos posibles en su estadio: siete triunfos y dos empates en nueve partidos. Ante Deportivo Pasto, dominaron de principio a fin, manejando la posesión del balón y presionando alto para no dejar jugar al rival, que apostó por esperar y salir rápido de contragolpe.
El marcador se abrió al minuto 38, cuando Santiago Jiménez, defensor del equipo nariñense, marcó en propia puerta para el 1-0 a favor de Fortaleza. Ese tanto dio tranquilidad a los locales, que siguieron controlando el ritmo del partido y se fueron al descanso con ventaja.
Una fiesta completa en Bogotá
En la segunda parte, Fortaleza mantuvo la intensidad y encontró el gol que selló la victoria. Andrés Arroyo, una de las figuras del torneo, anotó el 2-0 al minuto 68, desatando la celebración de la hinchada bogotana en Techo. Con este resultado, el equipo capitalino no solo aseguró prácticamente su clasificación, sino que se metió en el top 5 de la tabla y se perfila como uno de los equipos más peligrosos para los cuadrangulares.
La campaña de Fortaleza CEIF es una de las más destacadas del semestre: juego colectivo, orden táctico y efectividad en casa. Los ‘Amix’ se ilusionan con seguir haciendo historia y demostrar que su clasificación no es casualidad, sino el reflejo de un proyecto sólido y ambicioso en el fútbol colombiano.
Fuente
Antena 2