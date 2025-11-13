Histórico jugador pide a James para Nacional: "Yo traería a James"

Higuita: “Si fuera directivo, tendría a James en Nacional”

Higuita, actual preparador de arqueros de Atlético Nacional, dejó claro que el volante colombiano sigue siendo un futbolista con mercado y que, en su opinión, sería un refuerzo de lujo para el club paisa.

“Yo que estoy en Atlético Nacional, quisiera tener a James en mi equipo, si fuera directivo lo tendría. Acá en México lo disfrutaron una temporada”, afirmó.

Además, destacó que la calidad del 10 sigue intacta y que su carrera está lejos de haber llegado al final. “James va a encontrar equipo. Lo que ha hecho y lo que ha mostrado dice de la calidad que tiene. En la vida a veces nos va bien y otras no; él no ha terminado su carrera y es un jugador muy joven que tiene mucho para aportarnos”, agregó.

¿Cuál será el próximo destino del 10? MLS y Brasil, opciones reales

Aunque no existe una decisión tomada, James Rodríguez, de 34 años, tendría posibilidades en ligas competitivas como la MLS y el Brasileirao. Flamengo sería uno de los clubes que estaría evaluando su incorporación, mientras el entorno del jugador analiza escenarios para mantener ritmo competitivo de cara al Mundial de 2026.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, también se refirió recientemente al futuro del volante, asegurando que lo esencial es que encuentre un lugar donde tenga continuidad. “Queremos que compita como viene compitiendo. Va a tener clubes interesados, esperemos a dónde va”, afirmó el entrenador.