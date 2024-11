Histórico técnico colombiano se refirió al caso de Efraín Juárez: “me parece injusto”

Toda una polémica se ha generado luego de los gestos que ha hecho el técnico de Atlético Nacional Efraín Juárez, quien fue sancionado por la Dimayor en lo que el organismo deportivo considera como celebraciones provocativas y que incitan a la violencia.

Nacional apeló la dura sanción que la Dimayor impuso al entrenador mexicano de 36 años, quien en primera instancia fue vetado con 3 años sin entrar en estadios de fútbol colombiano y una multa de 26 millones de pesos por su celebración frente a la hinchada del Medellín en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa BetPlay 2024.

Juan Carlos Osorio se refirió al caso de Efraín Juárez

El histórico entrenador colombiano de 63 años, multicampeón con Atlético Nacional desde 2012 a 2014 (ganador de tres ligas, dos copas y una Supercopa), fue cuestionado acerca de la polémica generada por la sanción a Efraín Juárez.

El actual técnico de los Xolos de Tijuana, que perdió su acceso a la Liguilla del fútbol mexicano por la tanda de los penaltis ante el Club América, tuvo espacio en su conferencia de prensa posterior a ese partido para hablar del caso Juárez.

“Me parece que es injusto, porque es un ser humano al final de todo, pero no conozco bien todo lo que ha pasado, entonces no me atrevo a dar una opinión”, declaró Juan Carlos Osorio, que sí quiso mencionar la gran diferencia que existe entre las hinchadas del fútbol mexicano y el colombiano.

“Lo que sí está claro es que de las cosas que yo más valoro en México es, por ejemplo, que, en un clásico Monterrey vs. Tigres, la gente va como va a Manchester City vs. Manchester United, con el color de su camiseta, van en familias, se despide y cada uno va a apoyar a su equipo. En Colombia no es así. El tema de las barras bravas es muy diferente acá, y eso hay que tenerlo en cuenta”, aseguró Juan Carlos Osorio.